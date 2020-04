Il parcourt 18 000 kilomètres au volant d’une Porsche Taycan pour aller voir sa mère avant le blocus

Une petite histoire « feel good » en ces temps d’apocalypse virale ne peut pas faire de mal à notre moral. D’autant qu’elle permet de voir du pays, ce qui est devenu plutôt rare ces dernières semaines.

Un américain du Maine qui venait de recevoir l’une des premières Porsche Taycan Turbo livrées au monde a aussi reçu une invitation de sa mère à venir lui rendre visite de l’autre côté du pays, en Californie, à près de 5000 kilomètres de chez lui. N’écoutant que ses sentiments pour sa chère génitrice mais aussi (et surtout ?) pour sa nouvelle monture, et estimant certainement que 5000 kilomètres n’étaient pas suffisants pour réellement apprécier un roadtrip à bord de la voiture électrique de Porsche, Don Louv a donc décidé de s’offrir un tour complet du continent nord-américain, via une boucle allant du nord canadien au sud des USA, en passant par les deux côtes est et ouest.

Un trajet qui a été bouclé en 46 jours, ce qui est loin d’être une performance, mais ce n’était pas le but. L’objectif était de voir s’il était possible en 2020 de parcourir une telle distance sur un territoire aussi vaste et divers en voiture électrique, mais aussi, tout simplement de s’offrir un petit plaisir tout en partageant l’aventure sur les réseaux sociaux en réalisant au passage un vrai test grandeur nature de la voiture. La moyenne journalière de distance parcourue n’est pas folle puisqu’elle s’établit à 384 kilomètres, soit chaque jour pendant un mois et demie l’équivalent de la distance Paris – Nantes.

Don Louv s’explique dans une déclaration à nos confrères de InsideEVs : « Une personne normale prendrait l’avion. Ou bien elle conduirait son Sprinter Van très confortable et bien équipé. Mais je ne suis pas normal, et je venais de prendre livraison du Taycan. J’adore les voyages en voiture, alors j’ai fait quelques recherches et j’ai découvert qu’avec les nouveaux réseaux de stations de recharge très rapides de Petro-Canada et d’Electrify America, c’était tout à fait possible. Le voyage a alors pris une vie à part, et est devenu un moyen de rendre visite à des dizaines d’amis en cours de route. »

Inutile de préciser qu’il manque une donnée dans son équation : ce genre de voyage n’est pas vraiment à la portée du premier venu, ne serait-ce qu’au regard du prix de la voiture, soit 155 000 euros sans les options…

Entre 346 et 364 kilomètres d’autonomie moyenne selon la température extérieure

Selon lui et les mesures fournies par l’ordinateur de bord et le système de gestion de batterie de la Taycan, l’autonomie moyenne par charge sur l’ensemble du trajet était de 346 kilomètres, incluant les premiers 5 600 kilomètres parcourus par temps très froid et sur de nombreuses routes enneigées. La portée moyenne par des températures supérieures à 10 degrés Celsius s’établissant à 364 km par charge.

Un roadtrip qui a permis de vérifier l’état d’avancement des infrastructures de recharge sur le territoire américain et canadien : « Le réseau de chargeurs pour « tous les autres » (c’est-à-dire les non-Teslas) a démarré lentement, mais il rattrape rapidement son retard. Ce voyage prouve qu’un véhicule électrique non-Tesla peut rouler presque partout aux États-Unis, et d’un océan à l’autre au Canada. Le réseau n’est pas parfait. Il n’est pas toujours fluide. Il faut souvent deux ou trois essais pour lancer une session de recharge. Mais en fin de compte, ça marche toujours. En de rares occasions, vous pouvez avoir besoin de revenir à un chargeur de niveau 2 et d’aller lire un livre. Mais vous finirez par y arriver. Et avec de plus en plus de chargeurs DC Fast en ligne en permanence, cela deviendra de plus en plus facile et fluide ».

Comme le mentionne Louv, les véhicules Tesla peuvent se rendre à peu près partout en Amérique du Nord avec très peu d’inconvénients depuis un certain temps, ce que les VE d’autres constructeurs ne peuvent vraiment pas prétendre. Cependant, les réseaux de recharge, menés par Electrify America, rattrapent rapidement leur retard et auront bientôt une couverture comparable à celle du réseau Tesla.

Si vous avez le temps et le courage de vous taper 1h30 de timelapse sans que cela déclenche chez vous une crise d’épilepsie, voici la vidéo du voyage

Côté confort et fatigue, rien à signaler, Don Louv étant plutôt élogieux sur les qualités de sa voiture : « Les longs voyages en voiture dans une Taycan sont beaucoup plus faciles que je ne l’imaginais. La voiture est suprêmement silencieuse et confortable. Je pourrais facilement conduire 8 ou 10 heures par jour sans problème. Le dernier jour, j’ai conduit (et chargé) pendant 17 heures, couvrant plus de 1000 miles. Si c’était à refaire, je le referais absolument ! ».

D’autres gros rouleurs se sont essayés également à ce genre de voyage, mais en Europe cette fois, d’Oslo à Malaga, avec quelques déconvenues quand il fallu charger la voiture, et même un passage sur le chargeur d’une concession… Jaguar, avec obligation de cacher la Taycan sous une bâche.