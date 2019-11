Il sera bientôt possible de payer ses factures avec Alexa

Amazon continue de développer des applications d’Alexa susceptibles de faciliter la vie de ses clients. L’assistant personnel permet notamment à ses utilisateurs de prendre des rendez-vous médicaux et de gérer leurs prescriptions médicales. Récemment nous vous expliquions comment Alexa était même utilisé par McDonalds pour permettre aux demandeurs d’emplois de candidater dans l’entreprise.

La société de Jeff Bezos vient d’annoncer une nouvelle façon d’utiliser Alexa. Il sera en effet possible de payer directement ses factures via l’assistant. Ce nouveau mode sera disponible pour les utilisateurs d’Amazon Pay aux États-Unis. Ils pourront même questionner Alexa sur leur facture et recevront des notifications s’y rapportant.

20 % des consommateurs sont prêts à acheter via un assistant personnel

« Tout client dont l’utilitaire est membre du réseau de paiement instantané Paymentus pourra bientôt utiliser Alexa pour recevoir des notifications de facturation, ainsi que lui demander quand il devra payer sa prochaine facture », a précisé Amazon.

L’entreprise voit une belle opportunité dans ce nouveau mode de paiement car près de 70 % des consommateurs ne souscrivent pas de prélèvement automatique, même pour leurs dépenses les plus récurrentes. C’est donc un excellent moyen de fidéliser les clients et une raison supplémentaire d’acquérir l’assistant personnel intelligent.

Amazon a d’ailleurs toutes les raisons d’être optimiste. Une récente enquête a en effet révélé que 20 % des consommateurs seraient prêt à utiliser un assistant vocal pour effectuer un achat dans les trois prochaines années. 42 % des répondants sont également susceptibles d’y recourir pour vérifier leurs prochaines livraisons.

Reste à voir comment les utilisateurs appréhenderont ces nouvelles fonctionnalités. Certains ont clairement été quelque peu échaudés par les précédents scandales touchant les assistants personnels. L’utilisation et le recueil des données personnelles des clients peut effectivement poser question. Une polémique avait notamment touché Alexa après l’annonce que des employés d’Amazon écoutaient certaines conversations dans le but d’améliorer son fonctionnement.