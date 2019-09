Alexa, la nouvelle RH de McDonald’s

Ceux qui vont chez McDonald’s de façon régulière (ou même de temps en temps), savent que l’entreprise a embrassé les nouvelles technologies. Il peut s’agir des bornes de commandes ou encore de l’usage du machine learning pour nous inciter à consommer toujours plus. Il y un an, l’entreprise de restauration rapide nous avait même offert un petit aperçu du futur. L’objectif était alors surtout de montrer que même en 2068, le Big Mac conservait une place importante dans notre alimentation. Mais ces efforts sont le plus souvent dirigés vers les clients. La nouvelle approche, révélée par la presse américaine, concerne cette fois son personnel.

Un recrutement très particulier chez McDonald’s

C’est donc une nouvelle expérience qui met à profit Alexa, l’assistant vocal d’Amazon mais aussi Google Assistant, celui du géant de Mountain View. Avec « Apply Thru », l’entreprise veut permettre aux candidats de lancer le processus de recrutement de façon plutôt originale. Il suffit ainsi de de dire une des phrases suivantes.

Alexa / Ok Google, aide-moi à trouver un emploi à McDonald’s Parler à McDonald’s Apply Thru

On imagine que cette petite innovation devrait à minima faire rire dans les soirées et peut-être lancer quelques vocations. Mais il faudra tout de même finir de déposer sa candidature d’une façon classique en indiquant son nom, la zone où l’on souhaite travailler, la ville où on réside… L’assistant renvoie ensuite sur un formulaire qu’il est nécessaire de remplir pour finir de déposer sa candidature.

Si l’initiative a initalement été lancée pour les Etats-Unis, elle est désormais accessible dans d’autres pays : Australie, Canada, Allemagne, Irlande, Grande-Bretagne, Espagne et.. France ! Et oui, dans l’Hexagone, c’est désormais aussi possible. A vous de jouer si vous voulez donc travailler chez le géant du fast-food.