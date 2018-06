Ils ont recréé la toupie d’Inception, et elle tourne vraiment indéfiniment

Vous vous souvenez de cette toupie tournant à l’infinie à la fin du film Inception ? Elle tourne toujours. Mais en vrai, cette fois.

Wake up, Léo…

Dans le film Inception de Christopher Nolan, le personnage principal joué par Léonardo DiCaprio possède une petite toupie « totem » qui lui permet de savoir s’il est en train de rêver ou non. Dom Cobb (Léonardo DiCaprio) est le seul à savoir de quelle manière cette toupie tourne sur elle-même et quand elle s’arrête. Objet iconique par excellence, cette toupie a été reproduite à l’identique par une équipe qui finance son projet sur Kickstarter. À un petit détail près…

You Spin Me Round

Alors que la rotation sans-fin de la toupie de Dom Cobb dans Inception relève purement de l’onirisme et s’amuse des lois de la physique, la toupie « Limbo » doit sa rotation infinie à une technologie de pointe. Pour ce projet, les équipes de Fearless Toys Ltd. ont réalisé un exploit d’ingénierie.

Elles ont, en effet, réussi à faire tenir une myriade de capteurs, de mécanismes motorisés et une batterie dans moins de 3 centimètres cube. Pour faire simple, une fois la toupie « Limbo » lancée, les capteurs (gyroscope, accéléromètre) déterminent la vitesse et le sens de la rotation. Ensuite, la puce embarquée analyse, via un algorithme, la surface de rotation et ajuste continuellement les mouvements de la toupie. En outre, lorsque l’accélération et la rotation « naturelle » de la toupie faiblit, c’est toute la mécanique interne qui prend le relais pour maintenir l’illusion intacte. En fait, elle continue à tourner tant qu’il y a de la batterie.

Si vous aussi vous souhaitez un exemplaire de votre toupie « Limbo » pour épater la galerie lors des soirées mondaines, sachez que la campagne de financement participative sur Kickstarter est d’ores et déjà lancée. Clairement destiné aux fans du film Inception, le prix affiché de ce petit gadget est de 49 $.

