Immersion en vidéo à 200 km/h dans le tunnel de la Boring Company

Les bouchons sur la rocade, les odeurs de transpiration du tramway ou la météo pluvieuse à vélo vous fatiguent ? Pas de souci, il y a une solution pour ça, et elle est en passe de devenir accessible au grand public. En effet, on sait depuis peu que le tout nouveau moyen de transport imaginé par Elon Musk et les équipes de The Boring Company ouvrira le 10 décembre. Quoi de mieux qu’un avant-goût pour tester l’appétence des internautes pour un tel service ? C’est le principe du teasing et le CEO de Tesla en a fait sa marque de fabrique sur Twitter. C’est ainsi qu’il a dévoilé à quoi ressemble l’intérieur du fameux tunnel :

Comme dans le métro !

Le tunnel de The Boring Company, long de près de trois kilomètres et profond de 13,5 mètres, prend des allures de métro souterrain. On y retrouve les traditionnels rails qui guideront les wagons transportant les voitures à 200 km/h ainsi que des éclairages qui permettent d’admirer la vitesse envoûtante du trajet. Pour ma part, j’aurais préféré une vidéo en 360° compatible avec mon Cardboard, mais bon, on ne peut pas tout avoir… 😉 Pour ce qui est du voyage en lui-même, il semble fluide et sans accroc, ce qui laisse effectivement présager une ouverture imminente.

Le prochain moyen de transport à la mode ?

Quand on sait qu’il faut aujourd’hui 45 minutes (contre 5 avec ce tunnel) pour relier l’aéroport de Los Angeles à Westwood, on est en droit de s’exclamer « mais pourquoi personne n’y a pensé avant ? » ! Toutefois, les bénéfices d’un tel système restent à relativiser. Lorsque les premiers tunnels du métro ont été creusés, c’était une révolution. Aujourd’hui, les rames sont bondées à tel point que de grandes villes comme Toulouse lancent de grandes campagnes de modernisation pour agrandir les quais et la capacité d’accueil des véhicules. Pourquoi cette situation ne toucherait-elle pas aussi ce nouveau moyen de transport quelques années après ses débuts ?