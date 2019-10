Instagram bascule du côté obscur avec la mise à jour iOS 13

Instagram : le mode Dark est disponible sur iOS

Vous le savez sans doute, la récente version d’iOS 13 permet à ceux qui le souhaitent de disposer d’une nouvelle interface sombre. Un « Dark Mode » qui permet donc de troquer l’interface très claire habituelle contre une nouvelle teinte plus sombre, et plus agréable pour les yeux. On vous explique d’ailleurs comment activer le mode sombre d’iOS 13 à cette adresse. Depuis de longs mois maintenant, les principales applications ont également basculé du côté obscur, et c’est le cas désormais d’Instagram.

En effet, si le dark mode était en cours de test sur la plateforme de Facebook, il est désormais proposé à tous les utilisateurs iOS qui auront la bonne idée d’effectuer la mise à jour de l’application via l’AppStore. Rappelons que le nouvel iOS 13 a été lancé dans le courant du mois de septembre, avec les nouveaux iPhone 11, tandis qu’Apple a remodelé la formule sur iPad, avec un tout nouvel OS baptisé… iPadOS.

Un dark mode « limité » ?

A l’heure actuelle toutefois, Instagram ne permet pas de switcher à la volée entre le mode sombre ou le mode classique, et le programme s’adapte aux réglages effectués sur l’iPhone. En d’autres termes, si l’utilisateur a opté pour le mode sombre, Instagram sera (par défaut) affiché avec une interface plus douce pour les yeux. L’application affiche donc automatiquement la même apparence que l’iPhone, sans la possibilité de modeler la teinte du mode sombre, comme c’est le cas sur d’autres applications.

Si le dark mode est évidemment très attendu sur un certain Facebook (qui détient Instagram, rappelons-le), il est déjà disponible sur d’autres applications phares comme Gmail par exemple, ou encore sur la plateforme Slack. Rappelons qu’en plus d’apporter un vrai confort visuel pour la rétine, le Dark Mode apporte également un plus au niveau de l’autonomie des smartphones équipés d’une dalle OLED.