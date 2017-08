Instagram permet enfin de répondre aux commentaires

Suivre les conversations sur Instagram devient plus facile. Le réseau social de photos et de vidéos permet maintenant de « répondre » aux commentaires.

Instagram vient de lancer une fonctionnalité simple, mais qui changera de manière radicale les conversations sur le réseau social.

Désormais, comme Facebook, Instagram permet en effet de répondre aux commentaires sur les publications. « Les fils de commentaires vous aident à garder une trace des conversations et à faciliter la réponse à un thread spécifique. Cette mise à jour fera de votre fil d’actualité un lieu encore meilleur pour partager les intérêts, vous inspirer et vous connecter avec d’autres personnes », lit-on dans un billet du réseau social.

Pour répondre à un commentaire sur Instagram, il suffit simplement d’appuyer sur le bouton « répondre » en-dessous de celui-ci. Et toutes les réponses seront groupées avec le commentaire, exactement comme sur Facebook.

Auparavant, les utilisateurs d’Instagram n’avaient pas cette fonctionnalité indispensable et pouvaient avoir du mal à suivre les conversations étant donné que pour répondre, il fallait faire un commentaire général pour la publication et identifier les personnes auxquelles on s’adresse. Les réponses devraient ainsi permettre à Instagram d’avoir encore plus d’interactions.

On rappellera également que depuis l’année dernière, il est aussi possible d’aimer un commentaire sur Instagram.

Le réseau social de photos et de vidéos continue de ressembler à Facebook

En plus de la structure des commentaires, Instagram permet déjà aussi de partager des albums, de faire des Live et de sauvegarder des publications. D’autre part, comme Facebook, Instagram propose un type de profil spécifique pour les entreprises et les marques, ce qui n’est pas sans rappeler les pages du numéro un des réseaux sociaux.