Tinder « Super Likeable » : l’intelligence artificielle pour plus de rencontres

La page « Super Likeable » de Tinder vous suggérera quatre personnes susceptibles de particulièrement vous plaire.

Tinder, application de rencontre dont la suprématie et la popularité (surtout auprès des jeunes) ne sont plus à présenter, ne se repose pas sur ses lauriers. L’entreprise ne manque pas d’imagination et ne cesse d’innover pour garder son avance et rendre les rencontres toujours plus faciles et (trop ?) amusantes. Prochaine nouveauté à venir, les personnes « Super Likeable« .

Redorer le blason des Super Likes

Reposant sur le retour utilisateur mitigé des Super Like (souvent décrit comme étant embarrassant par la personne donnant le Super Like), Tinder compte lui donner plus d’intérêt et de valeur en ayant recours à de l’IA. Le concept est assez simple : fondée sur vos précédents Super Like, cette nouvelle page « Super Likeable » vous suggérera quatre personnes susceptibles de particulièrement vous plaire. L’algorithme utilisant votre historique des Super Like, il gagnera en fiabilité au cours du temps en affinant les caractéristiques communes des personnes qui vous plaisent le plus.

Une bonne intention ?

L’aspect particulier de cette nouvelle fonctionnalité réside dans sa manière de se présenter à l’utilisateur. En effet, on y aura accès de manière aléatoire, et assez rarement. La raison ? S’assurer que les personnes sélectionnées par l’IA vous donneront toutes l’envie d’appuyer sur le bouton Super Like.

Bonus, le Super Like attribué à la personne au travers de cette carte ne sera pas décompté de votre solde quotidien. Autrement dit, Tinder vous fera occasionnellement cadeau d’un Super Like pour vous aider à trouver l’amour de votre vie (si vous ne likez pas les personnes au hasard… ni systématiquement). Pour motiver ses utilisateurs à avoir recours à cette nouvelle fonctionnalité, l’entreprise rappelle qu’un Super Like triple vos chances d’obtenir un match !

Cette nouvelle expérience est actuellement testée sur les utilisateurs de l’application à New-York et Los Angeles, avant de vraisemblablement débarquer pour tous dans les semaines à venir !