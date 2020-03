iOS 13.4 : voici les principales nouveautés

Apple a récemment déployé iOS 13.4, une nouvelle mise à jour pour les iPhone. S’il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure, celle-ci apporte tout de même quelques nouveautés intéressantes à l’écosystème. Pour les utilisateurs des Memoji, la firme de Cupertino propose de nouveaux autocollants, dont un visage souriant avec des cœurs, des mains jointes et un visage festif. Pour les utilisateurs de Fichiers, iOS propose maintenant une fonctionnalité de partage pour les dossiers iCloud Drive. L’interface de l’application Mail change légèrement, pour qu’il soit plus facile d’accéder aux boutons pour supprimer, déplacer, écrire ou répondre.

Autre nouveauté intéressante : les achats « unifiés » sur l’App Store. En substance, si le développeur d’une application adopte les achats unifiés, vous pouvez faire l’achat de cette application sur un appareil et utiliser celle-ci, sans faire un autre achat, sur d’autres appareils. Les achats unifiés sont disponibles sur iPhone, iPod touch, iPad, Mac et Apple TV.

D’autres améliorations mineures sont également incluses dans la mise à jour iOS 13.4. Par exemple pour les utilisateurs de VPN gratuit ou payants pour iPhone, la mise à jour « ajoute un indicateur de barre d’état pour signaler la déconnexion du VPN sur les modèles d’iPhone tout écran. »

Sur iPadOS 13.4 : la prise en charge des souris et des pavés tactiles

On notera également que pour les utilisateurs d’iPad, la mise à jour vers iPadOS 13.4 permet d’avoir une prise en charge complète des souris et des pavés tactiles. Cette nouveauté a été annoncée par Apple en même temps que le nouvel iPad Pro. Mais celle-ci est disponible sur tous les modèles qui reçoivent la mise à jour : les iPad Pro, les iPad Air 2 et plus récent, les iPad de cinquième génération et plus récents, ainsi que les iPad mini 4 et plus récents.

De plus, vous n’êtes pas obligé d’acheter un clavier, comme le Magic Keyboard de l’iPad Pro, qui inclut un pavé tactile. Vous pouvez très bien profiter de la nouvelle prise en charge des souris sur l’iPad en utilisant une souris connectée via USB ou via Bluetooth.