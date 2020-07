iOS 14 vous prévient lorsque vous utilisez un mot de passe qui est risqué

Au mois de juin, Apple a dévoilé les nouveautés de son écosystème lors d’une version en ligne de la conférence WWDC. Et bien entendu, iOS 14 faisait partie des principales nouveautés annoncées lors de cette conférence. Comme nous l’évoquions dans un précédent article, la nouvelle mouture du système d’exploitation d’Apple inclut un grand nombre d’améliorations, dont une refonte de l’écran d’accueils qu’on utilise pour accéder aux applications, et plus de personnalisation pour les widgets.

Et pour ceux qui sont soucieux de la protection de leurs données personnelles, iOS 14 inclut aussi une nouvelle fonctionnalité qui pourra prévenir l’utilisateur lorsque celui-ci utilise un mot de passe qui présente un risque. Cette nouvelle fonctionnalité est évoquée dans un article publié il y a quelques jours par le site 9to5Mac.

En substance, cette nouvelle fonctionnalité est liée à iCloud Keychain, qui permet de stocker et de mémoriser les mots de passe. On y accède sur iOS en allant dans les paramètres, puis dans la section sur les mots de passe. Et comme l’explique 9to5Mac, sur iOS 14, il y a un nouveau menu qui affiche des « recommandations de sécurité ». Et ces recommandations peuvent vous inciter à remplacer un mot de passe si celui-ci est facile à deviner parce que trop simple, mais la fonctionnalité vous prévient également s’il est possible que votre mot de passe a été affecté par une fuite de données.

Objectif : protéger vos mots de passe

Cette fonctionnalité est importante pour protéger les comptes en ligne. Et actuellement, de nombreux acteurs proposent déjà des services similaires. Par exemple, Google Chrome présente des alertes lorsque vous saisissez un mot de passe qui est affecté par une fuite de données. « Lorsque vous saisissez vos informations d’identification sur un site Web, Chrome vous avertit désormais si votre nom d’utilisateur et votre mot de passe ont été compromis dans une fuite de données sur un site ou une application. Il vous suggérera de les changer partout où ils ont été utilisés », expliquait AbdelKarim Mardini, senior product manager, en 2019. Mozilla a aussi un équivalent de cette fonctionnalité, sur son application Lockwise.

Mais si vous utilisez l’écosystème d’Apple, une fonctionnalité intégrée à iOS sera nettement plus pratique. Sinon, pour rappel, Apple propose également un système de login qui permet de se connecter aux applications tierces avec le compte Apple (au lieu d’utiliser les logins de Facebook ou de Google).