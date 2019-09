iPhone 11 et 11 Pro : une alerte en cas de remplacement de l’écran par une pièce qui n’est pas d’origine

Apple ne veut pas que vous remplaciez votre écran chez n’importe quel technicien, qui pourrait utiliser des pièces de provenance inconnue.

Avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, la firme a introduit un nouveau système d’alerte qui vous notifiera si l’écran de remplacement sur votre iPhone n’est pas une pièce « d’origine » fournie par celle-ci. C’est ce qu’on apprend sur une page support.

Si l’écran n’a pas été remplacé par une pièce d’origine, une notification apparaîtra sur l’écran de verrouillage pendant les 4 premiers jours d’utilisation. Après ces 4 jours, un message, indiquant qu’il a été impossible de vérifier l’écran, restera visible dans Paramètres > Général > Informations.

Néanmoins, ce message ne fera qu’informer l’utilisateur, sans affecter le fonctionnement du système d’exploitation.

Apple vous encourage donc à aller chez les réparateurs agréés ou les techniciens certifiés

Sur le document à propos de ce nouveau message d’avertissement, Apple prévient : « Les remplacements non effectués par Apple, des fournisseurs de services agréés ou des techniciens certifiés peuvent ne pas suivre les procédures de sécurité et de réparation appropriées et peuvent entraîner un dysfonctionnement ou des problèmes de qualité d’affichage ou de sécurité. Les écrans Apple sont conçus pour s’intégrer avec précision dans l’appareil. De plus, les réparations qui ne remplacent pas correctement les vis ou les capots peuvent laisser des pièces détachées qui pourraient endommager la batterie, provoquer une surchauffe ou des blessures. »

Mais la bonne nouvelle, c’est que la firme de Cupertino a déjà facilité l’accès aux pièces d’origine pour les réparateurs indépendants. De ce fait, une fois que ce programme sera déployé, les utilisateurs d’iPhone pourront aussi aller chez ces techniciens indépendants au lieu d’aller chez Apple ou bien chez ses réparateurs agréés.