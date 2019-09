iPhone 11 Pro vs Samsung Galaxy Note 10 : comparatif et différences

Si vous vous demandez quel smartphone choisir entre le Note 10 et l’iPhone 11 Pro de chez Apple ? Découvrez notre comparatif complet entre les deux modèles pour connaître leurs atouts et faiblesses, mais surtout leurs différences. Vers qui va tourner ce match Android vs iOS ?

Design et écran : iPhone 11 Pro ou Note 10 ?

Pour commencer, vous devrez faire un choix entre Galaxy Note 10 et Note 10+, et d’un autre côté entre iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Ce comparatif se concentre sur les différences entre le 11 Pro et le Note 10, mais évoque aussi les deux modèles plus grands.

Samsung a frappé très fort au niveau design avec le lancement des Galaxy Note 10 et Note 10+. Le Note 10 embarque un superbe écran OLED de 6,3″ pouces avec une résolution de 1080 x 2280 pixels, une densité de 401 ppp, et un ratio de 19:9 et un screen to body de 91%. De son côté, le Note 10+ embarque un écran 6,8 pouces, lui aussi Dynamic AMOLED, avec une résolution de 3040 x 1444 pixels, une densité de 498 ppp et un ratio de 19:9, et un screen to body de 91%. Les deux smartphones Samsung embarque un unique capteur selfie à l’avant, plus petit que sur le S10+, et qui laisse toute la place à l’écran incurvé.

De son côté, l’iPhone 11 Pro embarque une dalle Retina de 5,8 pouces avec une résolution de 1125 x 2436 pixels, et une densité de 458 ppi, le screen to body est inférieur, à un peu plus de 82%. Sur le 11 Pro Max, on retrouve une résolution de 1242 x 2688 pixels avec une densité de 458 pixels, et un screen to body de 84% environ. La large place prise par le capteur FaceID explique le ratio inférieur, et Samsung semble bien en avance sur Apple pour la partie écran.

Au niveau du design global, les deux modèles utilisent des matériaux premium, mais l’allure globale du Samsung Galaxy Note 10 est plus moderne que celle de l’iPhone 11 Pro, donc la face avant n’a quasiment pas évolué depuis 3 ans.

Pour ce qui est des couleurs, le Note 10 a le droit à plusieurs couleurs dans le monde, et pour la France nous devons nous contenter de l’argent et du noir. Les iPhone 11 Pro et Max reprennent leurs couleurs classiques : Space Gray, Silver et Or, en ajoutant un vert foncé, baptisé midnight green. Autre différence, le placement des capteurs photo. À l’avant, on retrouve un écran troué sur les Note 10, quand les iPhone 11 Pro utilise toujours une encoche, qui est indispensable pour les capteurs FaceID. À l’arrière, le triple capteur photo se place verticalement sur le Galaxy Note 10 et l’iPhone 11 Pro place son nouveau triple capteur dans un carré peu gracieux. Différence majeure, il n’y a pas de capteur d’empreinte sur l’iPhone 11 Pro, quand il est intégré sous l’écran pour le Note 10.

Pour ce qui est du poids, le Galaxy Note 10 pèse 168 grammes contre 188 grammes pour l’iPhone 11 Pro. Le nouveau modèle Samsung s’est offert une cure d’amaigrissement avec des dimensions de 151 x 71,8 x 7,9 mm contre 144 x 71,4 x 8,1 mm pour l’iPhone 11 Pro. L’iPhone 11 Pro est donc bien plus compact.

Enfin, tous deux sont certifiés IP68. Ils peuvent donc être immergés sous l’eau jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes (4 mètres pour l’iPhone 11 Pro), et ils résistent à la poussière.

Comparatif des caractéristiques techniques

Performance : avantage iPhone 11 Pro

Au niveau de la performance, on pourrait croire que le Galaxy Note 10 serait logiquement devant l’iPhone 11 Pro grâce à ses 8 Go de RAM, son SoC Exynos 9825 et son GPU Mali-G76. Mais Apple a toujours su combiner intelligemment software et hardware et, malgré la RAM inférieur, la puce A13 Bionic est bien au-dessus du smartphone Samsung. Cependant, la plupart des flagship 2019 sont surdimensionnés pour notre utilisation, même si la réalité augmentée est de plus en plus utilisée et demande de la ressource.

Au niveau du stockage, avantage au Note 10, mais surtout au Note 10+ vis-à-vis des nouveaux iPhone. Livrés avec 256 Go de stockage de base, ils sont supérieurs aux 64 Go de base, ce qui est très faible, pour l’iPhone 11 Pro (et Pro Max), et le Note 10+ bénéficie en plus d’un slot microSD.

Donc, avantage Samsung pour le stockage, et Apple pour la puissance brute.

Batterie et chargement

C’est un point majeur dans le choix d’un smartphone et la batterie monte à 3500 mAh sur le Note 10 et 4300 mAh pour le Note 10+. Dans les faits, et lors de nos tests, le Note 10 a une autonomie décevante, et le Note 10+ s’en sort très bien.

Du côté d’Apple les capacités sont inférieures avec 3500 mAh pour l’iPhone 11 Pro Max, et seulement 3190 mAh pour l’iPhone 11 Pro. L’avantage semble bien du côté de Samsung, mais les tests complets des nouveaux iPhone nous permettront de le définir clairement, surtout qu’Apple annonce 4 heures d’autonomie en plus pour le 11 Pro vs XS, et 5 heures en plus pour le 11 Pro Max au lieu du XS Max.

Au niveau du chargement, Samsung fait un pas en avant avec le support de la charge « ultra rapide » jusqu’à 25W (et 45W pour le Note 10+) la recharge sans-fil rapide est aussi de la partie, tout comme la recharge sans-fil inversé.

De son côté, Apple propose la recharge rapide jusqu’à 18W (le chargeur est livré dans la boîte) et la recharge sans-fil.

Android vs iOS

C’est la différence majeure entre les deux modèles : le système d’exploitation. S’il est impossible de juger le meilleur des deux tant l’expérience est subjective, Samsung semble peu à peu rattraper son retard sur Apple, mais aussi sur ses concurrents Android grâce à sa surcouche OneUi. Pour tout savoir sur OneUI, rendez-vous sur notre test des Samsung Galaxy Note 10 et Note 10+.

Le Samsung Galaxy Note 10 se différencie aussi avec son stylet, le S Pen, et il intègre désormais un accéléromètre et un gyroscope. Vous pouvez ainsi changer de mode photo, zoomer, ou passer en mode selfie. Les développeurs auront aussi accès à cela, ce qui pourra être utile pour des applications professionnelles comme PowerPoint.

Le mode DeX est aussi de retour et propose de belles nouveautés sur le Note 10. La principale est la possibilité de relier son Note 10 avec un Mac ou PC et de bénéficier d’un environnement DeX, ce qui peut être très utile pour le transfert de fichiers par exemple.

Appareil photo : Galaxy Note 10 ou iPhone 11 Pro ?

Avec le Note 10, Samsung a réutilisé une combinaison similaire à celle des S10, quand Apple a fait un grand pas en avant avec son triple capteur photo sur l’iPhone 11 Pro.

Les capteurs du Samsung Galaxy Note 10 :

12 Mpx, f/1.5-1.8-2.4, 27mm , 1/2.55″

12 Mpx, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6″

16 Mpx, f/2.2, 12mm (grand-angle)

Chez Apple on retrouve :

12 MP, f/1.8, 26mm, 1/2.55″,

12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″

12 MP, f/2.4, 13mm (grand-angle)

Ces caractéristiques pures sont à mixer avec le traitement logiciel côté photo et vidéo, et Apple semble avoir passé un vrai cap cette année. Sur la partie vidéo aussi, Apple semble avoir pris de l’avance.

Comparatif des prix : Galaxy Note 10 ou iPhone 11 Pro ?

Dernier point important dans le choix d’un smartphone : le prix. Alors que le Galaxy Note 10 est proposé à 959€ et le Note 10+ à 1109€, l’iPhone 11 Pro a un prix public de 1159€, et l’iPhone 11 Pro de 1259€. Les prix étant amenés à évoluer, vous pouvez retrouver ci-dessous les prix des quatre modèles, pour mieux vous y retrouver :

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro :

Meilleur prix pour le Galaxy Note 10 :

Meilleur prix pour l’iPhone 11 Pro Max :

Si vous avez besoin de stockage, il faudra passer à la caisse chez Apple pour s’aligner avec les 256 Go de stockage de base des Note chez Samsung.

Conclusion : choisir l’iPhone 11 Pro ou le Note 10 ?

Alors que le nouvel iPhone 11 Pro propose des nouveautés très intéressantes sur l’autonomie et la photo, le Galaxy Note 10 est une évolution majeure du Note 9. Placés tous deux sur le segment haut de gamme, ils ne déçoivent pas. Le premier critère pour votre choix sera l’OS, à savoir iOS ou Android (OneUI). Ensuite sur le critère du design, l’avantage semble du côté de Samsung avec ses deux magnifiques écrans.

L’iPhone 11 Pro et le 11 Pro Max sont néanmoins des monstres de puissance, et la qualité Apple est toujours au rendez-vous. Pour les départager, la partie photo est un critère important tout comme la batterie et l’autonomie.