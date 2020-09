iPhone 12 Pro Max : finalement, des performances pas si élevées ?

Cette semaine, lors de sa keynote, Apple a levé le voile sur deux nouvelles montres Apple Watch, ainsi que sur l’iPad de 8e génération et sur le nouvel iPad Air. Pour découvrir les nouveaux iPhone (les iPhone 12), il faudra attendre un peu plus longtemps. En effet, Apple a déjà indiqué que cette année, ses smartphones auront quelques semaines de retard. Et la firme a jugé bon de ne pas présenter ces appareils lors de sa keynote du 15 septembre.

En revanche, Apple a déjà dévoilé le processeur qui équipera certainement les iPhone 12 : le processeur A14 Bionic. Celui-ci est aussi utilisé par le nouvel iPad Air et Apple a donc donné quelques informations sur les performances de ce nouveau processeur lors de sa keynote.

Par rapport au processeur du précédent iPad Air, qui était le processeur A12 Bionic (également utilisé par l’iPhone XS), l’A14 Bionic profite d’une amélioration de 40 % de la vitesse du CPU, d’une amélioration de 30 % du processeur graphique, ainsi que d’une amélioration de 70 % sur l’apprentissage automatique.

Mais par rapport au processeur A13, qui est utilisé par l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, ces améliorations sont-elles importantes ? En attendant la présentation des iPhone 12 par Apple, un benchmark présumé de l’iPhone 12 Pro Max nous donne un aperçu.

Des améliorations mineures ?

Ce benchmark a été publié par le site GSMArena, qui relaie Ice Universe, une source de « fuite » qui est assez souvent citée par les médias. Et d’après ces données, le CPU de l’iPhone 12 Pro Max aurait une vitesse 16 % supérieure à celle de son prédécesseur sorti en 2019. Quant au processeur graphique, celui-ci ne profiterait que d’une amélioration de 4 %.

Bien entendu, pour le moment, ces informations ne sont pas officielles. De ce fait, la prudence reste de mise. Néanmoins, en se basant sur les informations communiquées par Apple, GSMArena avait quant à lui estimé que le CPU du processeur A14 Bionic devrait être 17 % plus rapide que celui de son prédécesseur. En d’autres termes, les améliorations apportées par ce nouveau processeur ne seraient pas aussi importantes.

Mais malgré cela, les iPhone 12 devraient quand même être des modèles très intéressant. En effet, le processeur A14 utilise la gravure en 5nm, ce qui devrait permettre à Apple d’améliorer l’autonomie. D’autre part, il s’agira des premiers iPhone 5G de la firme de Cupertino. De plus, d’après ls rumeurs, celle-ci aurait prévu des améliorations au niveau des caméras. Sinon, on rappelle que pour le moment, on ne sait pas encore quand Apple va présenter ses nouveaux iPhone. Mais en attendant, la firme a décidé de lancer iOS 14, qui est disponible pour les anciens iPhone depuis cette semaine.