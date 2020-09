Keynote Apple : 4 nouveautés qu’il ne fallait pas louper (iPhone, iPad, Apple Watch)

La pandémie n’a pas empêché Apple de tenir son traditionnel keynote de rentrée. Comme lors de la WWDC en juin dernier, la marque américaine a opté pour une version dématérialisée (vidéo enregistrée) pour introduire ses quelques dernières nouveautés.

Exit l’iPhone 12 (il faudra encore patienter quelques semaines…) et place aux Apple Watch Series 6, Apple Watch SE et autres iPad 8 / iPad Air 4. La firme en a aussi profité pour dévoiler un nouveau coach sportif baptisé Fitness+ ainsi qu’un abonnement qui regroupe tous les services Apple (Apple One).

Vous n’avez pas eu l’occasion de regarder le Live hier soir ? Voici un résumé complet des grandes annonces de l’événement.

1. Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE

Les rumeurs circulaient depuis plusieurs semaines, les doutes ont été levés hier soir : la firme de Cupertino a dévoilé deux nouvelles montres connectées.

D’une part, l’Apple Watch Series 6 devient la nouvelle référence de la gamme, avec quelques capteurs en plus et un processeur 20% plus puissant que son prédécesseur (Series 5). Comme pour les iPhone 2019, la marque a décidé de baisser le prix de la nouvelle montre. Elle passe ainsi à 429€ (en version GPS) contre 449€ pour la Series 5. Elle est disponible à la précommande dès à présent, pour une livraison dès le 24 septembre.

Parmi les grandes évolutions de la smartwatch, Apple a longuement insisté sur son capteur qui mesure le taux d’oxygène dans le sang. L’écran est aussi plus clair et plus lisible, et de nombreux nouveaux bracelets font leur apparition : baptisés « solo loop » (boucle unique), ils font abstraction du fermoir et ils viennent s’enfiler sur le poignet.

Comme à chaque fois, la marque rajoute une série de watch faces qui permettent de personnaliser le cadran de la montre (mémojis, tachymètre…). Pour cette édition 2020, on découvre une première Apple Watch RED Edition, dont une partie des bénéficies des ventes sont reversés à une association qui lutte contre le SIDA.

Après l’iPhone « SE » présenté en avril dernier, Apple a aussi introduit une première Apple Watch SE. Il s’agit d’une montre plus abordable puisqu’elle commence à 299€ (version GPS). Elle reste 2x plus puissante qu’une Apple Watch Series 3, ce qui devrait satisfaire les plus petits budgets. Au delà de la mesure de l’activité physique, elle aussi également le sommeil et détecte les chutes. Apple a beaucoup insisté sur ses efforts en matière de développement durable – la société veut être neutre en carbone à l’horizon 2030 – et le boitier de cette Apple Watch SE est en aluminium 100% recyclé.

2. iPad 8 et iPad Air 4

Parmi les nouveautés attendues, les iPad ont créé la sensation : la marque a dévoilé un nouvel iPad 8 et un iPad Air 4.

Le premier reprend le même design (vieillissant) de la précédente génération avec un processeur plus puissant (A12). La tablette est compatible avec le Smart Keyboard et le Pencil. Au niveau des prix, elle est disponible à partir de 389 € en version 32 Go, 489 € en version 128 Go. Il faut rajouter 140 € pour les versions Wi-Fi + Cellular respectives. Il ne s’agit pas d’une grande évolution par rapport au modèle précédent, donc petite déception.

En revanche, la grande surprise vient de l’iPad Air 4, qui s’impose désormais comme la nouvelle référence. Outre le design qu’elle reprend à l’iPad Pro, la tablette tient toutes ses promesses. Elle vient avec un écran Liquid Retina (True Tone) de 10,9″, Touch ID directement sur le bouton « Power », un port USB-C, deux caméras de bonne qualité (7 MP à l’avant et 12 MP sur le dos)… et surtout la nouvelle puce A14 Bionic.

Cette nouvelle puce est une vraie sensation, et c’est elle que l’on devrait retrouver plus tard dans les… iPhone 12. Apple a annoncé qu’elle était gravée en 5nm avec 6 coeurs pour la partie CPU et 4 coeurs pour la partie GPU. Au final, elle assure un gain en performance de 40% en CPU par rapport à la précédente A13 Bionic (que l’on retrouve aussi dans les iPhone 11/11 Pro/SE 2020), et 30% en GPU. Alors que la puce A13 Bionic est aujourd’hui la plus puissante du marché, cette nouvelle A14 devrait permettre à Apple de prendre (encore) une longueur d’avance à la concurrence.

Au niveau des coloris, la firme a décliné la tablette tactile en gris sidéral, argent, or rose, vert et bleu ciel. Elle est disponible à partir de 669€ (pour la version 64 Go en Wi-Fi) et 839€ (256 Go). Il faudra compter ici aussi 140€ en plus pour les modèles en Wi-Fi + 4G. Apple n’a pas encore communiqué sur une date de sortie, on sait simplement qu’elles sera disponible en octobre…

3. Apple One

Ces dernières années, Apple s’est nettement renforcé dans les services. Pour faciliter la gestion des abonnements, le géant a introduit son bundle « Apple One ». Ce dernier est un master-abonnement qui regroupe plusieurs services populaires.

Une version « Individuel » inclut Apple Music, Arcade, Apple TV+ et le iCloud (50 Go) au prix de 14,99€ par mois. Une formule Famille (19,95€ par mois) est aussi disponible pour le public français.

En revanche, la version Premium (29,95$ par mois) avec 2 To de stockage dans le cloud, Apple News+ et Fitness+ ne sera pas disponible en France. Et pour cause, Apple News+ et Fitness+ ne sont pas encore disponibles dans l’Hexagone.

Au final, si l’on fait les calculs, ce pack Apple One vous permet d’économiser 6€ par mois avec la version individuelle, et 8€ par mois avec l’abonnement Famille.

4. Fitness+

Toujours dans les services, Apple a annoncé une nouvelle application – Fitness+. Toutes les semaines, les utilisateurs pourront accéder à de nouveaux exercices qui sont dispensés par des entraineurs professionnels en vidéo. Le service utilise les données collectées par les Apple Watch pour personnaliser les sessions et aider les sportifs dans leurs efforts au quotidien.

Fitness+ ne sera pas disponible dans l’immédiat en France. Il faudra compter 9,99$ par mois (ou 79,99$ par an) pour en profiter. Apple a annoncé que pour tout achat d’une Apple Watch, ce sont 3 mois au service qui seront offerts. Ce service est compris dans l’abonnement Apple One Premium.