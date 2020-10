iPhone 12 : son écran Ceramic Shield est-il vraiment ultra-résistant ?

Chaque année, Apple se fend de quelques superlatifs pour présenter ses nouveaux iPhone. Cette année, l’américain promet que toute la gamme iPhone 12 intègre un écran Ceramic Shield.

Derrière ce nom se cache un traitement spécifique du verre de protection de la dalle à partir de micro-particules de céramique. Apple promet ainsi que ses iPhone 12 sont ses modèles les plus solides jamais conçus. Des propos que certains médias et vidéastes se sont empressés de vérifier. Alors, vraiment ultra-résistants ces iPhone 12 ?

Résistance aux rayures

Le site Cnet.com a effectué un crash test complet divisé en deux parties. La première consiste à vérifier la résistance aux rayures. Le crash test se décompose en trois phases :

l’iPhone 12 est placé dans une trousse avec des objets du quotidien (clés, stylos et autres pièces métalliques). La trousse est secouée pendant un trentaine de secondes

l’iPhone 12 est placé face contre terre sur des surfaces dures comme le carrelage ou le marbre. Le testeur effectue dix allers-retours vigoureux (frottements)

le testeur frotte l’écran (dix allers-retours) avec un papier de verre 80 grains

Dans les trois cas, l’iPhone 12 s’en tire avec brio. Il ressort intact du test de la trousse et des frottements sur le sol. En revanche, il ne résiste pas à l’épreuve du papier de verre et se retrouve recouvert de rayures dont certaines très profondes (mais reste utilisable).

Sur sa chaîne Youtube, le vidéaste Jojol obtient des résultats plus impressionnants. Il tente de rayer l’écran à l’aide d’un cutter sur plusieurs niveaux de pression. L’écran de l’iPhone 12 ressort totalement intact même avec une pression particulièrement forte.

Résistance aux chutes

Cnet.com et Jojol ont également effectué des tests de chutes. Le premier simule une chute depuis la poche, le deuxième depuis l’oreille, le dernier depuis une hauteur de presque trois mètres. Tous les tests sont effectués sur le béton pour simuler au mieux les conditions réelles.

Dans la première phase de test (hauteur de poche), l’écran reste intact aussi bien dans le crash test de Cnet.com que celui de Jojol. Même constat pour les deux testeurs sur la deuxième chute (depuis l’oreille). Plus surprenant : l’écran de l’iPhone 12 est ressorti intact du test ultime (près de 3 mètres de haut).

Bien évidemment, ces deux crash tests restent des expérience isolées ne reflétant pas tous les scénarios de chute en situation réelle. Reste que l’écran Ceramic Shield de l’iPhone 12 a survécu à bon nombres de tortures, ce qui en fait incontestablement l’iPhone le plus résistant jamais conçu par Apple. Et sans doute l’un des plus résistants du marché.