Des iPhone haut de gamme pourraient bien être assemblés en Inde

Déjà au mois de décembre, un rapport réalisé par Reuters laissait entendre qu’Apple souhaitait assembler certains iPhone haut de gamme en Inde, ce qui lui permettrait de déplacer une partie de sa production de la Chine. À l’époque, le rapport indiquait que l’entreprise discutait actuellement du projet avec le gouvernement indien, précisant que sa mise en place pourrait avoir lieu dès 2019.

Des iPhone haut de gamme assemblés en Inde ?

Ces informations semblent se confirmer, si l’on en croit un second rapport réalisé par le Wall Street Journal et partagé ce 22 janvier. Selon les informations du journal, ce sont les dirigeants de Foxconn qui s’intéressent de près à un nouveau contrat dédié à l’assemblage d’iPhone en Inde. Il ne serait d’ailleurs pas étonnant que le PDG et fondateur du partenaire d’Apple, Terry Gou, se rende dans le pays après le Nouvel An lunaire, un événement qui a lieu ce 5 février.

Actuellement, seul un fournisseur du nom de Wistron assemble certains iPhone en Inde, soit les SE et les iPhone 6S. Néanmoins, il semblerait que le fabricant ne dédie pas son travail aux smartphones phares de la gamme, ceux sur lesquels Foxconn pourrait bien se concentrer si un contrat venait à être signé.

S’ils sont assemblés sur place, les iPhone ne se destineraient pas au marché indien, qui est loin d’être un territoire important pour Apple, au point que sa part n’y était que de 1% au cours du deuxième trimestre de l’année 2018.

Les deux hypothèses les plus probables expliquant cette nouvelle stratégie d’Apple concernent la Chine. La première est le fait que cette dernière entretient actuellement de très mauvaises relations avec les USA, au point qu’une guerre commerciale a lieu depuis plusieurs mois maintenant. La firme à la pomme doit donc payer des droits de douane plus cher lorsque ses produits assemblés arrivent aux États-Unis pour être vendus.

De la même façon, la relation entre la Chine et Apple est compliquée, particulièrement car Huawei et l’américain s’affrontent pour être le numéro deux mondial du marché des smartphones. Il y a quelques mois, un fournisseur du constructeur est allé jusqu’à sanctionner les employés achetant un iPhone. Actuellement, c’est le chinois qui est sur la deuxième marche, au détriment de la marque à la pomme.

