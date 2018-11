iPhone XR : Apple baisse (déjà) son prix de vente au Japon

L’iPhone XR un peu moins cher au Japon

Il y a quelques jours, le Wall Street Journal colportait la rumeur selon laquelle Apple allait relancer la production de son iPhone X. Pour Apple, il s’agirait de compenser les ventes (a priori) faiblardes des iPhone Xs, et surtout honorer l’objectif de commandes fixé avec Samsung concernant les dalles OLED. Dans un même temps, le WSJ évoquait le cas de l’iPhone Xr, en difficulté au Japon face… à l’iPhone 8.

En effet, en septembre dernier, Apple a totalement revu sa gamme iPhone. Exit donc l’iPhone X, et place aux nouveaux iPhone Xs, Xs Max et Xr. Ces derniers sont proposés aux côtés de l’iPhone 7 (qui devient l’entrée de gamme iPhone), et des iPhone 8. Au Japon, c’est ce dernier qui aurait la cote auprès des clients, préférant le haut de gamme de la génération 2017 à l’iPhone Xr, le smartphone « abordable » de 2018.

Ainsi, du côté de chez NTT Docomo, les tarifs de l’iPhone Xr ont été revus à la baisse, de l’ordre de 100 euros environ. Evidemment, il ne s’agit pas (encore) de baisser le prix du smartphone seul, et cette remise s’applique lorsque le client s’abonne à un contrat de deux ans avec l’opérateur. Ainsi, s’il fallait auparavant débourser 36 000 yens pour s’offrir l’iPhone Xr 64 Go, il suffit désormais de s’acquitter d’une facture de 24 000 yens, toujours avec un abonnement de 2 ans rappelons-le. Logiquement, d’autres opérateurs japonais devraient suivre le mouvement.

A noter que ce changement de tarif ne concerne que le Japon, où Apple domine le marché à hauteur de 50%. Toutefois, le géant américain ne semblait visiblement pas satisfait de la « concurrence » incarnée par l’iPhone 8 face à son modèle Xr. Avec cette baisse de prix, les intéressés devraient donc (logiquement) se tourner vers le dernier-né de la gamme iPhone. Reste à savoir maintenant si cette baisse de prix se répercutera ailleurs qu’au Japon, mais rien n’est moins sûr… Rappelons qu’en France, l’iPhone Xr est proposé à partir de 855 euros, contre 685 euros pour l’iPhone 8.