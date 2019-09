Jacques Chirac, ce (très) cher Président le plus populaire du web

Récemment décédé, l’ancien Président français Jacques Chirac a eu le droit à de multiples hommages de la part de ses proches et de la presse française. Le spécialiste du marketing digital SEMrush en profite pour rappeler quelques chiffres sur la cote de popularité de Chirac sur le web.

Chirac, Sarkozy et VGE

Le service d’analyse de données a partagé un rapport portant sur les recherches concernants les différents Présidents de la République Française – dont Jacques Chirac bien entendu.

Pour déterminer les tendances, SEMrush a pris en compte les recherches effectuées par les internautes entre le mois de janvier et le mois d’août 2019. Actuellement en poste, « Emmanuel Macron n’a pas été pris en compte dans ce classement », précise toutefois le service.

Comme l’on peut le voir sur le premier graphique, Jacques Chirac a fait l’objet de 102 625 recherches par mois sur Google au courant de l’année 2019, soit bien plus que le second Président de ce classement qui n’est autre que… Nicolas Sarkozy avec 65 938 requêtes.

Il est suivi par Valéry Giscard d’Estaing et François Hollande, pour qui les recherches mensuelles sont respectivement d’environ 52 200 et 39 850. Charles de Gaulle, François Mitterrand et Georges Pompidou se positionnent juste derrière, avec plus de 19 000 recherches par mois pour ce dernier.

La bienveillance du public français

SEMrush s’est également interrogé sur le contenu des requêtes Google des internautes, si bien que l’on sait quelles questions se sont posées ces derniers sur Jacques Chirac. Comme l’on peut le voir ci-dessous, 1 120 personnes se sont renseignées ce que devenait l’ancien Président, là où d’autres ont cherché à connaitre son âge, celui de Bernadette Chirac ou encore son état de santé de l’homme politique.

Le spécialiste du marketing s’est finalement intéressé aux pics de popularité de Jacques Chirac sur les quatre dernière années. Sur le graphique, on notera deux pics survenus à la fin de l’année 2016 et en septembre 2019 – qui sont aussi tristement associés à de mauvaises nouvelles de notre ancien Président : le dernier concerne logiquement l’annonce du décès du Président, là où le précédent fait suite aux problèmes de santé que Bernadette Chirac avait évoqué en novembre 2016.