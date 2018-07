A l’occasion de la Japan Expo, la Fnac lance… la Japan Mania !

Du 2 au 8 juillet, le groupe Fnac lance la Japan Mania, une semaine d’événements en magasins, incluant des séances de dédicaces et de nombreuses animations en rapport avec la culture nippone.

La Fnac lance la Japan Mania

Du 5 au 8 juillet prochain à Paris se tiendra la désormais incontournable Japan Expo, soit le plus grand salon européen consacré à la culture japonaise. A cette occasion, le groupe Fnac a décidé de lancer la Japan Mania, soit une semaine d’évènements en magasins, incluant des séances de dédicaces et de nombreuses animations. Une semaine durant laquelle se tiendra également un grand défilé cosplay à la Fnac Forum des Halles ce 4 juillet.

La Fnac, qui se revendique comme le premier distributeur de mangas en France, en ayant notamment soutenu cet univers très tôt, va donc mettre la « Japan Culture » à l’honneur, à compter d’aujourd’hui lundi 2 juillet, et jusqu’au dimanche 8 juillet. A noter que, selon la Fnac, la France constitue le second marché mondial pour le manga, arrivé chez nous dès les années 80 à travers les séries TV notamment.

Durant sa semaine Japan Mania, la Fnac proposera donc tout un programme d’événements culturels, complété par la mise en avant de nombreux produits (jeux vidéo, figurines, DVD, disques…). Une volonté de la part de la Fnac de montrer son engagement en faveur du développement et de la reconnaissance de la culture Manga en France, dans toute sa diversité. L’enseigne promet d’intensifier dans les mois à venir les initiatives culturelles visant à donner au public français les clés de cet univers complexe et très codifié, riche de plus d’un siècle d’histoire.

Au programme, il sera notamment possible de rencontrer Romain Lemaire le 4 juillet à la Fnac La Défense, pour une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie du manga Everdark. De son côté, la Fnac Forum des Halles accueillera Izu et Kalon le même jour, pour la sortie de Versus Fighting Story Vol.2. L’auteur japonais Nicke sera également à la Fnac Montparnasse le 5 juillet pour la sortie de Beyond the Clouds, tandis que Atsushi Ohkubi sera présent au même endroit le samedi 7 juillet pour le tome 7 de Fire Force. Avis aux amateurs donc.