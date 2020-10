John McAfee a été arrêté en Espagne pour fraude fiscale

« Je n’ai pas produit de déclaration de revenus depuis 8 ans. » Dans un tweet publié en janvier 2019, John McAfee ne faisait pas mystère de sa situation fiscale très particulière. En bon libertarien, il estimait alors que cette taxation est « illégale », et se disait victime d’une cabale de l’administration qui souhaite le faire condamner à tout prix.

Un an et demi plus tard, on vient d’apprendre que le milliardaire américain a été arrêté en Espagne et il a été inculpé par le ministère de la Justice américain (DOJ) pour évasion fiscale. Ce dernier attend désormais son extradition.

McAfee était candidat à l’élection présidentielle américaine avant de renoncer

L’acte d’accusation que s’est procuré The Verge est assez accablant pour l’homme qui a fait fortune dans la cybersécurité. On y apprend que John McAfee aurait esquivé les impôts pendant des années en recourant à divers moyens. Il aurait par exemple utilisé plusieurs prête-noms qui lui ont permis de diriger des paiements vers des comptes bancaires ou des comptes de cryptomonnaies. Un ensemble de biens immobiliers, un yacht, un véhicule auraient également été utilisés sous une autre identité.

Sa mise en examen concerne par ailleurs l’absence de déclaration de revenus sur la période allant de 2014 à 2018, une pratique publiquement assumée par ce dernier. Au total, John McAfee risque gros. Il pourrait écoper de cinq ans de prison pour chacun des cinq chefs d’accusation d’évasion fiscale, et un an de prison pour ses omissions de déclaration.

Récemment, ce dernier a beaucoup fait parler de lui pour ses idées considérées comme excentriques. Il s’est ainsi dit prêt à aider Cuba à fonder sa propre cryptomonnaie afin de permettre au pays d’échapper aux sanctions américaines. Il s’est aussi porté candidat à l’élection présidentielle américaine de 2020 en tant que candidat libertarien, mais a finalement choisi de renoncer.