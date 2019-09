JOKER, c’est aussi un malware Android… téléchargé un demi-million de fois…

Un malware Joker sévit sur Android

Dans un petit mois maintenant, le film Joker, avec Joaquin Phoenix, déboulera dans les salles obscures. Un film qui a récemment créé l’évènement durant la Mostra de Venise (où il a remporté le Lion d’or et une ovation de près de dix minutes)… et qui a inspiré un nouveau malware Android.

En effet, alors que Google s’efforce constamment, à purger sa boutique PlayStore de la plupart des applications frauduleuses qui peuvent s’y loger, certaines parviennent encore à passer entre les mailles du filet. C’est le cas d’un tout nouveau malware, baptisé « The Joker« , et qui a été repéré dans un peu plus d’une vingtaine d’applications Android qui pouvaient, il y a quelques jours encore, être téléchargées librement depuis le PlayStore.

Plus de vingt applications concernées

C’est le cas notamment de Advocate Wallpaper, Age Face, Antivirus Security – Security Scan, Beach Camera, Board picture editing, Climate SMS, Cute Camera, Great VPN, Humour Camera, Print Plant scan, Rapid Face Scanner, Reward Clean, Ruddy SMS, Soby Camera ou encore Spark Wallpaper. Mis en lumière par l’expert en sécurité Aleksejs Kuprins, le virus est en mesure d’extorquer de l’argent à ses victimes en simulant des abonnements à des services premium. A noter que les applications en question ont été téléchargées près de 500 000 fois…

Une fois installé, le virus « The Joker » se charge ainsi d’opérer en silence, et de cliquer sur des publicités présentes au sein des applications, puis de procéder, en arrière-plan, à un enregistrement payant sur un ou plusieurs sites. Il accède ensuite aux SMS de la victime, pour récupérer le code d’authentification permettant de finaliser l’inscription. Au total, ce nouveau malware Android a pu être téléchargé dans un peu moins de 40 pays.

A noter que Google a d’ores et déjà procédé à la suppression des applications concernées, et il est peu probable que d’autres applications, contenant « The Joker », soient encore disponibles sur le PlayStore. Méfiance malgré tout, c’est le Joker quand même…