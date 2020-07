Jurassic Park 4 : le concept totalement fou auquel on a échappé

Dans le petit monde des dinosaures, Universal a enchaîné les projets. Après le succès du premier film en 1993 (adapté du livre de Michael Crichton), un second film a suivi en 1997, puis un troisième en 2001. A l’époque, il était annoncé comme le dernier de la série. Plus de 10 ans après, Colin Trevorrow a succédé à Steven Spielberg et Joe Johnston, pour donner un coup de frais à la saga, confiant notamment le rôle majeur à Chris Pratt. Alors que l’on sait déjà que Jurassic World : Dominion, le prochain épisode de la saga ne sera pas le dernier, c’est le sujet de Jurassic Park 4, un film qui n’est (heureusement) jamais sorti dans les salles obscures qui vient de faire un retour au premier plan.

Jurassic Park 4, un film de l’excès

Dans une volonté d’aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus irréaliste que ne renierait pas le casting de Fast and Furious, cette suite de la saga des dinosaures, écrite en 2004 par John Sayles, n’hésitait pas à aller très loin.

L’idée du film était de mettre en scène une compagnie rivale d’Ingen (celle qui est derrière Jurassic Park) qui aurait inventé de nouvelles races de dinosaures. Ceux-ci auraient ainsi contenu de l’ADN de dino, de l’ADN humain et de l’ADN de chien. Ces nouveaux modèles auraient ainsi pu utiliser une arme à feu et tirer. Visiblement, avoir quelques centaines de dents affûtées n’était pas une menace suffisante. Des visuels quelque peu ubuesques avaient été dévoilés dans les années ultérieures.

En voyant les images on comprend un peu plus facilement pourquoi le projet a été abandonné. Et on ne peut s’en réjouir..Et pour ceux qui n’en auraient pas encore assez des dinosaures, il y aura aussi une série live-action et une série animée sur Netflix.