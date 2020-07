Jurassic World : Camp Cretaceous : une bande-annonce pour la série Netflix

On le sait, l’univers de Jurassic World continue de s’étendre à toute vitesse. Sur grand écran, Jurassic World : Dominion ne sera ainsi pas le dernier épisode de la saga. Mais, ça se passe aussi du côté de la petite lucarne, alors qu’un projet de série-live serait au programme, c’est sur Netflix que se braquent pour l’instant les regards. C’est là que va arriver la série Jurassic World : Camp Cretaceous. Une série animée annoncée pour la fin du mois de septembre qui vient de se dévoiler dans une première bande-annonce. On avait déjà eu le droit à quelques images au cours de l’année dernière.

Jurassic World, un échec en vue ?

Au programme donc une vidéo d’un peu plus d’une minute, à l’ambiance très teenager, et… qui sent bon le réchauffé. Les séquences reprennent le style très classique de Jurassic Park… Mais des premiers épisodes, pas des derniers. Cela sonne déjà convenue et surtout on n’a pas vraiment l’air d’être sur un scénario qui casse trois pattes à un diplodocus. Des jeunes qui font de l’accrobranche au milieu des dinosaures et bien entendu les choses ne vont pas se passer comme prévu.

Quand on sait à quel point les derniers films avec Chris Pratt ont réussi à bouleverser l’univers des dinosaures, il y avait pourtant du potentiel pour faire place à quelque chose de plus original.

Pour ne rien arranger, les visuels sont loin d’être fous et on ne vous fera pas l’insulte d’évoquer ces horribles voix en anglais. On en arriverait presque à vouloir voir la série en VF…. mais rien ne garantit que ça sera mieux.

Pourtant, on pouvait espérer quelque chose de mieux avec la présence de Steven Spielberg, Colin Trevorrow et Frank Marshall, à la production de cette série. On espère que le résultat sera meilleur que la bande-annonce.