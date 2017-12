Avant de découvrir la bande-annonce complète dans quelques jours, le teaser de Jurassic World : Fallen Kingdom, met l’eau à la bouche. Des images impressionnantes et surtout intriguantes.

Prêts à sauver les dinosaures d’une nouvelle extinction ? C’est ce qui semble nous attendre selon le teaser de Jurassic World : Fallen Kingdom. On fait le point sur les informations disponibles.

Humains et dinosaures fuient pour survivre

C’est une bande-annonce sombre à souhait. Jurassic World : Fallen Kingdom, le second épisode de la nouvelle trilogie s’est dévoilé ce week-end à travers un premier teaser. Une vidéo de quelques secondes qui annonce la couleur. Oubliez la trame classique dans laquelle les dinosaures poursuivent les humains. Ici, tout le monde court pour échapper à des explosions. Un film qui devrait être définitivement plus sombre que les épisodes précédents.

Aux commandes ce ce nouvel opus de la franchise, on trouve Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, The Impossible). Il succède à Colin Trevorrow embauché pour mettre en scène Star Wars 9 (même si remplacé depuis). Ce dernier reste toutefois producteur et co-scénariste.

Une petite touche de nostalgie au programme

Pour l’instant, on avait seulement eu le droit à ce gif de Chris Pratt avec un bébé vélociraptor à se mettre sous la dent, autant dire que cette première vidéo était très attendue.

En revanche, de nombreuses informations sont déjà disponibles. On sait ainsi que au-delà des retours de Chris Pratt (Owen) et Bryce Dallas Howard (Claire), on aura le droit à la présence de Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Personnage adoré des fans du Jurassic Park originel (1993) il ne devrait toutefois par apparaître longtemps à l’écran. Par ailleurs, le Docteur Wu (lui aussi présent dans le film) semble avoir fait des siennes puisqu’un nouveau dinosaure hybride serait au programme.

Rendez-vous jeudi pour découvrir la bande-annonce officielle de Jurassic World : Fallen Kingdom. Le film est lui attendu dans les salles obscures pour le 6 juin 2018.