Keynote Apple : les 3 annonces à retenir

Mardi 13 octobre, Apple a finalement présenté ses nouveaux iPhone lors d’un keynote diffusé en ligne. La star de cet événement était bien entendu la 5G. Alors que les constructeurs de smartphones Android ont commencé à prendre en charge cette nouvelle génération de connectivité dès 2019, Apple a pris un peu de retard à cause de ses différends avec la société Qualcomm.

5G, nouveau processeur et meilleures caméras

Mais quoi qu’il en soit, les fans d’Apple pourront bientôt profiter de la 5G grâce aux nouveaux appareils de la firme, l’iPhone 12 Mini (avec un écran de 5,4 pouces), l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Tous ces smartphones vous permettront de vous connecter à la 5G, à condition que votre opérateur propose déjà celle-ci.

En plus de cette connectivité 5G, les nouveaux iPhone profitent aussi d’un processeur plus puissant, l’A14 Bionic, qui équipe également le nouvel iPad Air. Ce processeur est fabriqué en utilisant le procédé 5 nm (une première) et d’après Apple, le CPU et le GPU seraient 50 % plus rapides que ceux des smartphones les plus rapides des marques concurrentes qui utilisent Android.

Côté photo et vidéo, Apple a également apporté des améliorations aussi bien sur l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12, que sur les modèles « Pro ». La firme a notamment mis le paquet sur les caméras avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max, qui ont un ensemble de 4 capteurs sur le dos, dont un scanner LiDAR (comme celui de l’iPad Pro).

Ces modèles « Pro » peuvent filmer en HDR Dolby Vision en 4K à 60 im/s et les développeurs pourront utiliser une API appelée « Apple Pro RAW » pour proposer des fonctionnalités avancées en matière d’édition d’images.

Les prix varient de 809 euros pour la version la moins chère de l’iPhone 12 mini à 1 609 euros pour la version la plus chère de l’iPhone 12 Pro Max avec 512 Go de stockage.

MagSafe est de retour… sur l’iPhone

Alors qu’Apple avait abandonné MagSafe, son système de connecteurs magnétiques, sur les ordinateurs, la firme a décidé d’utiliser ce système pour la recharge de ses nouveaux iPhone. Mais pas seulement…

Sur les smartphones, ce dispositif ouvre également la voie à de nouveaux types d’accessoires. En effet, le système magnétique permettra aussi d’attacher facilement des accessoires sur le dos de l’appareil.

Nouvel essai avec l’HomePod mini

Apple enrichit également sa gamme d’objets connectés avec l’HomePod mini. Pour rappel, la firme de Cupertino avait déjà tenté sa chance avec l’HomePod en 2017. Mais le produit n’a pas fait un carton, probablement parce que celui-ci coûtait trop cher par rapport aux enceintes des concurrents, et parce que Siri n’offrait pas autant de fonctionnalités qu’Amazon Alexa ou Google Assistant.

Avec l’HomePod mini, Apple devrait transformer l’essai. La nouvelle enceinte est plus compacte, et coûte aussi moins cher. Alors que l’HomePod coûte plus de 300 euros, l’HomePod mini ne coûte que 99 euros. D’autre part, la firme a aussi apporté de nouvelles fonctionnalités intelligentes pour Siri, comme la possibilité de personnaliser les réponses en identifiant les différents utilisateurs grâce à leurs voix.

Sinon, on notera que les rumeurs évoquaient la possibilité qu’Apple présente aussi les AirTags (des localisateurs d’objets) ainsi que le casque AirPod Studio durant ce keynote. Mais finalement, ces deux produits n’ont pas été dévoilés. Apple pourrait néanmoins présenter ceux-ci plus tard, lors d’un autre événement.