La beta d’Android 11 sera bientôt disponible sur l’Oppo Find X2 et sur le Find X2 Pro

Chaque année, Google présente les nouveautés d’Android lors d’une conférence I/O. Mais l’édition 2020 de cet événement a été annulée à cause de la pandémie. À la place la conférence I/O, Google voulait organiser un événement en ligne pour le lancement de la beta d’Android 11.

Mais cet événement a également été annulé, à cause de la situation aux États-Unis. Et cette semaine, Google a finalement publié la première beta d’Android 11, mais plus discrètement. « Nous avons annulé l’événement de lancement virtuel pour permettre aux gens de se concentrer sur des discussions importantes sur la justice raciale aux États-Unis. Au lieu de cela, nous publions aujourd’hui la version bêta d’Android 11 sous une forme très différente, via des vidéos courtes et des pages Web que vous pouvez consommer à votre rythme lorsque le moment est venu pour vous. Des millions de développeurs à travers le monde créent leur entreprise avec Android, et nous publions la version bêta aujourd’hui pour continuer à soutenir ces développeurs avec les derniers outils », lit-on dans un communiqué de la firme de Mountain View.

Bientôt disponible sur les flagships d’Oppo

En tout cas, suite à la publication de cette première beta, nous savons que celle-ci pourra être installée sur ces deux smartphones non-Pixel : l’Oppo Find X2 et l’Oppo Find X2 Pro, les deux flagships récemment dévoilés par Oppo. Comme le rapporte le site XDA, la beta d’Android 11 sera disponible sur ces deux appareils dès ce mois de juin (avec la surcouche ColorOS, bien sûr).

Contrairement aux preview, les beta d’Android sont des versions plus stables et celles-ci ne ciblent pas que les développeurs, mais également les fans qui souhaitent tester les nouveautés. Et normalement, cette beta d’Android 11 devrait être disponible sur d’autres modèles, avant la sortie de la version stable (d’autres marques devraient prochainement faire des annonces).

Parmi les nouveautés qui sont déjà disponibles sur cette première beta d’Android 11, il y a une nouvelle organisation des notifications, une nouvelle façon d’interagir avec le contenu sur l’écran avec les commandes vocales, ou encore des raccourcis pour contrôler les objets connectés dans le menu power. Côté vie privée, Google a également développé quelques améliorations, comme la possibilité de n’accorder une permission à une app que pour une session, ou encore la suppression automatique des permissions des applications qui ne sont plus utilisées.