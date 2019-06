La botte secrète de la Porsche Taycan qui n’existe sur aucun autre véhicule électrique (même pas Tesla)

La Porsche Taycan, premier véhicule entièrement électrique du constructeur allemand, va prochainement entrer en phase de production, pour une commercialisation qui débutera à l’automne prochain. La période actuelle est un peu celle de la concentration d’une équipe sportive avant une grande compétition : plus grand chose ne se passe, et rares sont les informations qui fuitent sur ce que sera le prochain défi de Porsche.

Cependant, le constructeur de Stuttgart distille encore ça et là quelques informations, notamment sur le processus de réservation, de commande et de livraison du Taycan en fonction des disponibilités liées à la demande et au rythme prévu de production. Ainsi on sait qu’environ 20 000 pré-commandes ont été enregistrées, dont 3 000 pour la seule Norvège, moyennant un acompte de 2 500 euros. Oliver Blume, le PDG de Porsche vient d’indiquer que compte tenu de la forte demande, le constructeur augmentera ses capacités de production. Les early-adopters impatients de recevoir leur Taycan seront certainement ravis d’apprendre que s’il y a des délais d’attente, Porsche leur proposera une solution de transition, et pas n’importe-laquelle puisqu’il est question de fournir temporairement une Panamera hybride rechargeable en attendant la réception de leur Taycan ! Une méthode assez élégante dont devraient peut-être s’inspirer d’autres constructeurs, notamment un certain leader américain des voitures électriques… Rappelons que si le chiffre de 20 000 unités pour un premier jet peut paraitre modeste, Porsche n’est pas un constructeur généraliste et qu’il a vendu 256 000 voitures l’an dernier. Rappelons également que cela lui permet d’être le constructeur automobile le plus rentable au monde.

Une boite de vitesses pour le Taycan ?

Mais il est un autre élément, d’ordre technologique, sur lequel Porsche n’a jamais réellement communiqué de façon officielle, mais que les observateurs on repéré et qui intrigue tous ceux qui s’intéressent au sujet de la voiture électrique. Un élément qui pourrait bien avoir valeur de botte secrète pour le Taycan, le rendant probablement unique en son genre. Il se dit en effet que le Taycan serait doté… d’une boite de vitesses.

De plus, contrairement aux autres véhicules sur le marché, nous avons une boîte de vitesses qui délivre encore plus de poussée à partir de 150 kilomètres à l’heure. (Oliver Blume – PDG de Porsche)



On sait que les voitures électriques ne possèdent pas de boite de vitesse, non pas parce-que ce n’est pas possible, mais parce-que c’est inutile. La courbe de couple et de puissance d’un moteur électrique est telle qu’une boite de vitesses n’est pas nécessaire. Non seulement elle n’est pas nécessaire mais elle ajouterait du poids, de l’encombrement, de la complexité mécanique (pièces en mouvement, frottements) et donc probablement des coûts et une fragilité supplémentaire. Exit donc la boite de vitesses, sur les voitures électriques, le moteur entraine directement les roues comme sur une voiture miniature radio-commandée, et le résultat est visible en termes de performances puisque toute la puissance est immédiatement disponible sur les roues motrices.

Cependant, on sait que la courbe de puissance d’une voiture électrique s’affaisse de façon très importante à partir d’un certain niveau. Même sur les Tesla les plus puissantes, les conducteurs savent qu’il n’y a plus grand chose sous la pédale au-delà de 150 km/h. Certes, la puissance est toujours présente et permet d’emmener les plus huppées des Tesla jusqu’à plus de 250 km/h, mais l’effet avion de chasse s’estompe complètement, et une voiture thermique de puissance équivalente repasse devant en termes de reprises. Alors bien sûr c’est une vitesse déjà largement suffisante si l’on respecte les limitations, mais Porsche a une autre obligation vis-à-vis de ses clients, qui est celle de faire des voitures dont la puissance ne s’évapore pas avant au moins 250, voire 300 km/h, afin de rester dans la course sur les autobahns allemandes, où la vitesse n’est pas limitée. Comme l’avait fait Renault en Formule E (la F1 électrique), Porsche tente donc la voie de la boite de vitesses sur le Taycan, afin que celui-ci bénéficie toujours de reprises et de la même puissance au-delà d’une certaine vitesse. Selon les informations glanées sur cette caractéristique, le Taycan disposerait d’une boite de vitesses à deux rapports (on est loin des huit rapports de la dernière 911) qui permettraient de mieux étager la puissance sur une plage d’utilisation plus importante.

Porsche n’est cependant pas pionnier en la matière puisque… Tesla avait envisagé une boîte de vitesses (2 rapports également) pour son premier Roadster, mais n’avait finalement pas retenu l’option car son fournisseur n’était visiblement pas capable de répondre au cahier des charges.

On n’en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais il est fort à parier que ce « détail » qui n’en n’est pas un risque de faire beaucoup parler dans les prochaines semaines, et notamment lors des premiers essais en conditions réelles du Taycan, que ce soit par la presse ou par les premiers propriétaires.