La campagne électorale de Joe Biden passe aussi par Fortnite

À la veille d’élections cruciales pour l’Amérique, les équipes de campagne tentent par tous les moyens de convaincre les indécis de se rendre aux urnes. Pour Joe Biden, cela passe aussi passe aussi par l’univers vidéoludique. L’ancien vice-président vient en effet d’arriver sur Fortnite via la création d’une aventure solo personnalisée. Cette map dénommée « Build Back Better with Biden », un de ses slogans, permet de mieux connaître les éléments de son plan de relance économique.

Durant ces sessions qui durent entre 20 et 30 minutes, le joueur doit notamment aider à installer de nouvelles tours 5G pour « s’assurer que chaque Américain ait accès au haut débit » ou encore aider à faire fonctionner une usine automobile qui produit des véhicules électriques, tout en déployant des panneaux solaires sur le toit.

Alexandria Ocasio-Cortez a fait exploser les compteurs de Twitch

L’ensemble peut paraître anecdotique mais répond bien à une stratégie mise en place par les équipes du candidat. Contacté pour Mashable, Chistian Tom, directeur des partenariats numériques pour sa campagne, précise : « Avec le vote anticipé en cours et quelques jours avant le jour du scrutin, nous continuons à rencontrer des gens partout où ils sont en ligne et hors ligne avec des activations innovantes et réfléchies ».

De fait, ce n’est pas la première fois que Joe Biden mise sur un jeu vidéo dans le cadre de sa communication numérique. Il dispose aussi d’une île sur le jeu Animal Crossing où l’on peut par exemple visiter son QG virtuel ou obtenir des informations sur son programme. Il est même possible de prendre un selfie avec son avatar.

Le candidat démocrate n’est pas le seul politique à miser sur les jeux vidéo. Nous vous parlions récemment de l’arrivée très remarquée de la députée Alexandria Ocasio-Cortez sur Twitch. Elle a réalisé un stream sur le jeu Among Us qui a marqué les esprits et a attiré jusqu’à 440 000 spectateurs. C’est une manière très habile d’échanger avec les électeurs qui s’appuie aussi sur une forme de sincérité.