Spider-man et Venom auront le droit à leur crossover

Ces dernières semaines, on s’est surtout concentré sur l’avenir de Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Un futur que Tom Holland a largement contribué à sauver, jouant les intermédiaires. Mais ce focus sur le devenir du personnage dans le MCU a quelque peu éclipsé qu’il reste avant tout une créature de Sony et que l’entreprise possède de sérieuses ambitions dans ce domaine, avec la création d’un véritable « Spider-verse ». Premier élément de ce dernier, le film Venom avec Tom Brady. Or, les deux personnages devraient bientôt se rencontrer.

Spider-Man s’offre un crossover aux airs de revival

En 2018, le lancement de Venom constituait le premier film sur les « méchants » du catalogue de Sony. On sait déjà que Morbius avec Jared Leto arrivera bientôt et que Kraven le Chasseur ou Madame Web ne devraient pas tarder à suivre. Mais construire un « Spider-verse » suppose bien la présence de l’homme-araignée. Deux questions se posent alors : quand et comment.

Or, Ruben Fleischer, le réalisateur de Venom ne s’en cache pas, il a bien envie de voir cela se faire rapidement. Il vient de l’annoncer dans une interview à Fandom. Oui, Venom et Spider-Man vont bientôt se rencontrer.

C’est là que tout va mener. Et c’est la chose la plus excitante, car nous avons changé l’origine de Venom… dans la bande dessinée, il a évolué de Spider-Man, mais à cause de l’accord entre Marvel et Sony, nous n’avons pas pu utiliser cette histoire. C’est pourquoi je pense que ce vers quoi nous nous dirigeons sera intéressant, quand ils se confronteront réellement.

Des déclarations à prendre avec prudence puisque ce n’est pas lui qui est aux manettes de Venom 2, mais Andy Serkis. On imagine toutefois qu’il a eu quelques informations sur l’avenir du personnage. A minima, on sait que ce film devrait mettre en scène Carnage, vu dans les scènes finales du premier.