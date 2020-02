La fondation IOTA a pris la décision de geler sa crypto-monnaie

La crypto-monnaie IOTA n’est plus, temporairement. La fondation à but non lucratif, qui positionne ses jetons numériques en 23ème position des capitalisations boursières des plus importantes crypto-monnaies, a été contrainte de sécuriser son réseau.

Le 12 février dernier, plusieurs gros portefeuilles ont perdu des sommes importantes de fonds en IOTA. L’enregistrement de ces détournements a rapidement mis les membres de la crypto-monnaie sur la piste d’un exploit informatique sur l’application tierce « Trinity », une application portefeuille développée par la fondation elle-même.

We are currently investigating a suspicious situation with Trinity, please do not open or use Trinity on Desktop until further notice.#IOTA #Trinitywallet

— IOTA (@iotatoken) February 12, 2020