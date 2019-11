La future PlayStation 5 devrait disposer d’un prix « abordable »

Pas chère la PS5 ?

Cela ne vous aura pas échappé, Sony a récemment officialisé la fenêtre de lancement de sa future PlayStation 5, qui sera donc disponible en fin d’année 2020. En d’autres termes, dans une petite année à peine, nous serons sans doute des milliers/millions à bouillonner d’excitation quant au fait de mettre la main sur la machine dans quelques jours à peine !

Récemment, Sony décrivait, dans une offre d’emploi, sa PS5 comme la console la plus rapide du monde, et tant pis pour la Xbox Scarlett. Rappelons en effet que la machine va notamment s’appuyer sur une configuration à base de CPU AMD Ryzen Zen 2 et GPU AMD Navi Custom, le tout compatible avec le ray-tracing, sans oublier un stockage de type SSD.

Une fiche technique qui permettrait à la PS5 d’afficher une puissance plus de 4 fois supérieure à l’actuelle PS4, et qui pose évidemment quelques questions concernant le prix de cette console à venir. Avec sa PlayStation 4, Sony s’était joué de Microsoft en annonçant une console à « seulement » 399 euros, quelques heures seulement après l’annonce de Microsoft, avec sa Xbox One à 499 euros.

Dans les traces de la PS4

D’après diverses rumeurs, Sony aurait évoqué le tarif de sa future PS5 lors d’un meeting financier, et aurait à nouveau émis le souhait de proposer sa PS4 « à un prix que les clients vont accepter« . En effet, si Sony a été très malin avec le tarif de sa PS4, le géant nippon avait vu trop grand avec sa PS3, dont le tarif initial (599 euros pour la version 60 Go rétrocompatible…) était bien trop élevé, si bien que la PS3 eut bien du mal à voir ses ventes décoller sans d’importantes baisses de prix.

Evidemment, à l’heure actuelle, impossible de connaitre le prix de lancement de la future PS5 de Sony. Toujours est-il que, par expérience, le géant nippon ne devrait pas afficher sa console à un tarif supérieur à 499 euros, sous peine de commettre la même erreur qu’avec la PS3.

Après une PS4 qui a dépassé les 100 millions de ventes, grâce notamment à un prix qui n’a jamais dépassé les 399 euros (PS4 Slim comme PS4 Pro), on imagine que Sony souhaite poursuivre sur sa lancée et réfléchira longuement au positionnement tarifaire de sa future machine.