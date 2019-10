Soyez prêts, la PlayStation 5 sera la console la plus rapide du monde (selon Sony)

La PS5 plus « rapide » que la Xbox Scarlett ?

C’est officiel depuis quelques semaines déjà, l’année 2020 verra arriver dans nos boutiques (et nos salons) la nouvelle génération de consoles. Du côté de chez Microsoft, on prépare la toute nouvelle Xbox, connue sous le nom de code Project Scarlett. Du côté de chez Sony, on a récemment officialisé la nouvelle PlayStation 5.

La guerre des consoles aura bien lieu, en fin d’année prochaine, avec deux consoles qui vont rapidement chercher à se démarquer auprès des joueurs. Du côté de chez Sony, la PS5 va notamment s’appuyer sur une configuration solide, avec un CPU AMD Ryzen Zen 2 et un GPU AMD Navi Custom, le tout compatible avec le ray-tracing. Un ray(tracing également annoncé sur la prochaine Xbox, qui serait 4 fois plus puissante que la Xbox One X…

Une récente offre d’emploi postée par Sony évoque d’ailleurs cette future PS5. A la recherche d’un ingénieur spécialisé dans le cloud computing, Sony indique ainsi : « Vous serez également l’un des dirigeants d’une équipe d’élite très enthousiaste au lancement de la prochaine console la plus rapide au monde (la PS5) en 2020. » Rappelons que selon un récent benchmark, la future PS5 pourrait être 4 fois plus puissante que l’actuelle PS4.

Pas qu’une question de moyens ?

Pour Sony c’est donc une évidence, la future PS5 sera plus puissante que la nouvelle Xbox de Microsoft. Evidemment, au-delà de la puissance brute des deux machines, c’est également la ludothèque proposée qui fera la différence auprès des joueurs. Une nouvelle génération de consoles qui pourrait également appuyer lourdement sur le côté rétro, avec la possibilité (on l’espère) de profiter de consoles totalement rétrocompatibles…

Du côté de chez Microsoft, on pourrait riposter très rapidement, dès le mois prochain via l’évènement XO19, pour donner davantage de détails concernant sa future Xbox. Reste à savoir maintenant qui de Sony ou de Microsoft gagnera la bataille « next-gen« … Premiers éléments de réponse en fin d’année prochaine donc.