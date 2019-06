La livraison rapide n’est pas une bonne nouvelle pour l’environnement

Quand on commande depuis chez soi, depuis le confort de son canapé, on se dit en général qu’on aimerait bien avoir notre produit tout de suite. Cela peut être causé par l’impatience ou par le fait que l’on fasse notre commande au dernier moment. Des géants comme Amazon l’ont bien compris et proposent désormais de nombreux produits livrables en 24 heures. Génial non ? Bon bien sûr, il y a le côté industriel de ces livraisons, avec des rythmes infernaux pour les livreurs, victimes de « l’ubérisation » du système. Mais la planète devrait aussi avoir son mot à dire sur le sujet.

Des émissions de CO2 qui explosent

Au premier abord, on pourrait penser qu’en ne prenant pas sa voiture pour aller faire des courses, on a un impact positif sur l’environnement. Mais c’est en fait l’inverse qui serait en train de se produire avec l’explosion du nombre de systèmes de livraison super-rapide. Aux États-Unis, les émissions de CO2 de FedEx, UPS et le service postal ont augmenté. Pour les spécialistes, la faute en incombe à la multitude de mini-livraisons rapides qu’il est possible de faire sur les différents services ou applications.

Mais l’effet négatif ne s’arrête pas là. Les centres de stockage des produits ont aussi besoin d’énergie, de chauffage ou de refroidissement, autant de paramètres qui contribuent à augmenter la pollution. Un effet que l’on peine bien sûr à imaginer au moment de faire son achat.

Bien sûr, si Amazon atteint son objectif de « robots livreurs », ou encore les méthodes avec des drones qui sont testées un peu partout par différents acteurs, l’équation sera encore à revoir. Pourtant, le plus simple sera sans doute encore de prendre son mal en patience. Une denrée qui se fait rare à l’âge de l’instantanéité, mais qui pourrait tout aussi bien être vitale.