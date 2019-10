La majorité des utilisateurs de Netflix ne quitteront pas la plateforme pour Disney+ ou Apple TV+

Netflix est de plus en plus sous pression, particulièrement aux États-Unis, où l’entreprise devra faire face à de nouveaux concurrents, dont HBO, Disney, Apple et NBCUniversal.

Mais un sondage mené ce mois de septembre suggère que la plupart des abonnés Netflix n’annuleront pas leurs abonnements pour ces nouveaux services. Il s’agit d’un sondage réalisé par la banque d’investissement Piper Jaffray, qui est relayé par CNBC.

« Notre enquête suggère que la majorité (~ 75%) des abonnés Netflix n’ont pas l’intention de s’abonner à Disney + ou à Apple TV +. Pour ceux qui envisagent d’utiliser l’une de ces offres, la grande majorité d’entre eux ont également l’intention de conserver leur abonnement Netflix », indique l’analyste Michael Olson, de Piper Jaffray.

En d’autres termes, les utilisateurs de Netflix seraient loyaux, et n’auraient pas l’intention de se désabonner lorsque les offres de Disney, HBO, Apple ou NBCUniversal seront disponibles.

Netflix n’est pas trop inquiété

De son côté, Netflix se veut également rassurant. Il y a six mois, l’entreprise a indiqué à ses actionnaires : « Récemment, Apple et Disney ont chacun dévoilé leurs services de vidéo par abonnement directement aux consommateurs. Tous les deux les entreprises sont des marques grand public de classe mondiale et nous sommes ravis de faire concurrence. »

Si Netflix ne semble pas trop inquiété, ce serait parce qu’actuellement la demande est encore très élevée et donc il y a de la place pour tout le monde.

En tout cas, la plateforme a perdu quelques séries à cause de l’entrée de ces entreprises dans le marché de la VOD. Par exemple, à cause du lancement de Disney+, Netflix et Disney ont cessé de collaborer sur les séries Marvel. Netflix perd également des séries phares comme Friends, dont les droits sont détenus par un autre de ces nouveaux concurrents.

Pour attirer de nouveaux abonnés, Netflix a cependant lancé un test qui permet aux internautes non abonnés, dans certains pays, de voir des épisodes de séries gratuitement. Et en Inde, l’entreprise a lancé une offre low cost plus adaptée au pouvoir d’achat des internautes.