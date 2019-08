La majorité des vidéos YouTube sur le changement climatique disent que c’est un mythe

Au fil des mois qui passent, la réputation de YouTube prend régulièrement de sacrés coups de canifs. Au-delà de la véracité ou de la fiabilité de contenus, la plateforme donne la priorité à ceux qui maintiennent l’attention, afin que les internautes restent le plus longtemps connectés. Si des efforts ont été faits sur les vidéos anti-vaccination, d’autres vidéos en revanchent posent toujours autant problème. C’est le cas de la thématique du changement climatique.

YouTube nie le changement climatique

Selon les auteurs de l’étude, la majorité des vidéos qui sont présents sur YouTube et relatives au changement climatique ne sont pas liées à la version scientifique mais à ceux qui nient son existence. Malgré la profusion de données confirmant son existence, les « anti » et adeptes des théories du complot domineraient largement la plateforme.

Concrètement sur une sélection aléatoire de 200 vidéos liées à ce sujet, 107 niaient l’existence du changement climatique. Ce sont aussi celles qui sont les plus vues. Elles s’appuient sur une terminologie supposément scientifique afin de paraître sérieux, et revendiquer une soi-disant base scientifique qui n’existe pas vraiment.

D’autres sujets scientifiques sont dans la même catégorie, notamment celui des vaccins. La désinformation gagne trop souvent du terrain et cette situation a des conséquences très sérieuses avec la résurgence de certaines maladies qui se révèlent au final très dangereuses.

Pour les scientifiques, les réseaux sociaux et la plateforme vidéo jouent un rôle clé dans la désinformation. Les scientifiques et ceux qui les soutiennent devraient donc avoir un rôle plus pro-actif de diffusion de la réalité scientifique. Mais à l’heure actuelle, quelqu’un qui serait sceptique sur le changement climatique ou les vaccins pourraient se retrouver confrontés à des contenus qui vont renforcer ses doutes au lieu de lui apporter des informations fiables qui pourraient le transformer en acteur du changement.