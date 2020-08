La manette de la PS5 pourrait être capable de reconnaître… son propriétaire !

Cela continue de s’accélérer autour de la PS5 et la course à la next-gen. Depuis quelques jours, nous savons qu’il n’y aura pas de retard sur l’arrivée de la console qui est toujours prévue pour fin 2020. Sony allait même jusqu’à le rappeler lors d’une interview de son responsable marketing qui n’a pas hésité non plus à annoncer que la PS5 aurait le meilleur line-up de l’histoire de la marque.

Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire pour Sony. La PS5 est prévue pour arriver dans les deux ou trois prochains mois et nous ne savons toujours pas la date de sortie officielle, le prix, ou encore la date de lancement des précommandes. Il en est de même au niveau de la console, des services et des fonctionnalités, ou encore de la manette. Sony n’a pas donné énormément de détails et la DualSense pourrait cacher encore de nombreux secrets comme une détection de mouvement un peu particulière permettant de réaliser un processus de reconnaissance automatique des mains pour savoir à quel joueur elles appartiennent…

La DualSense PS5, la manette du futur ?

Nous savons depuis le début de la campagne marketing que Sony mise fort sur sa manette, la fameuse DualSense. Les premières informations autour de la next-gen étaient principalement ciblées vers la manette et ce fut le premier accessoire à se montrer et se dévoiler (deux mois avant la console). Même le tout premier spot TV est totalement dédié à la manette.

Il faut dire qu’entre le retour haptique qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez, ou encore les gâchettes adaptatives dans les boutons L2 et R2 qui vous permettront de ressentir la tension de vos actions, comme lorsque vous dressez la corde d’un arc pour tirer une flèche.

Mais d’après de récents brevets (qui datent de février 2020 et qui ont été rendus publique dernièrement), il se pourrait même que la DualSense puisse être capable de reconnaître les mains des joueurs ! Dans leurs brevets, les ingénieurs de Sony ont imaginé un système permettant à la manette de vous identifier à la seule prise en main de cette dernière. Il serait ainsi possible de vous connecter très facilement à votre compte sans entrer votre mot de passe lors d’une soirée chez des amis.

La technologie derrière ces brevets réside dans les différentes options sur les données de l’accéléromètre, du gyroscope ou encore du magnétomètre (un appareil qui mesure l’intensité d’un champ magnétique). La manette pourrait également prendre en compte l’emplacement du pouce gauche du joueur ainsi que la pression exercée sur les différents boutons. Pour plus de précision, il y aurait ainsi au moins cinq paramètres pour vous identifier.

Toutes ces informations mises bout à bout permettraient à la manette de calculer un « score de compatibilité » de manière très précise et ainsi trouver quel joueur tient la manette pour le connecter automatiquement à son compte, sans rien faire, et ainsi lui permettre de jouer avec son compte, avec ses trophées et ses statistiques.

Alors, vu comme ça, cela paraît assez improbable surtout de manière aussi « simpliste ». Il y a fort à penser que d’autres étapes pourraient être nécessaires pour paramétrer tout cela un peu à la manière du touch ID des smartphones. Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler tout de même que tous les brevets déposés par les constructeurs ne sont pas tous utilisés sur les versions finales des différents appareils.

Rendez-vous dans les prochaines semaines pour espérer en apprendre plus et rendez-vous à la fin de l’année 2020 pour la sortie de la PS5 et de la Xbox Series X.