Sony préparerait le meilleur line-up de son histoire pour le lancement de la PS5

L’actualité autour de la next-gen est en train de s’activer tout doucement en cette fin de mois d’août. Du côté de chez Xbox, c’est assez compliqué avec de nombreux leak autour de la Xbox Series S, l’annonce du report d’Halo Infinite qui devait être le principal jeu de lancement et la grosse vitrine de la next-gen chez Microsoft. Un report lourd de conséquences qui pourrait en plus de cela, impacter la sortie des autres jeux Xbox. Fort heureusement, quelques bonnes nouvelles du côté de chez Xbox puisque la Series X est confirmée pour novembre 2020, et une grosse annonce devrait arriver prochainement concernant le fameux Game Pass.

Du côté de Sony et de la PlayStation 5, c’est un peu plus détendu. On apprenait il y a quelques heures que la console était bien prévue pour la fin d’année 2020 et qu’il n’y aurait pas de retard à prévoir. Le premier spot TV de la console fut diffusé cette semaine sur YouTube, avec une multitude d’informations autour des possibilités de la manette dans les futurs jeux de la PS5. Du côté de Sony tout semble aller pour le mieux. Et tout semble continuer dans cette voie.

En effet, début août on apprenait par l’intermédiaire de l’ancien rédacteur en chef de Game Informer que Sony avait réalisé des partenariats incroyables pour avoir des jeux en exclusivité temporaire et définitive sur PS5 de la part d’éditeurs tiers. Des partenariats qui pourraient « choquer » les joueurs au moment de leur annonce. Des rumeurs qui semblent se confirmer par l’intermédiaire de… PlayStation !

Le meilleur line-up de l’histoire de PlayStation pour la PS5

C’est lors d’une interview accordée à nos confrères de chez Game Industry que Eric Lempel, directeur du service marketing de Sony Interactive Entertainment a rappelé que la PS5 était bien prévue pour cette année et que Sony allait la lancer en 2020. De plus, l’homme a avoué que la firme était sur le point de révéler le meilleur line-up de l’histoire de la marque. Eric Lempel précise que ce line-up incroyable est le fruit du travail entre les Worldwide Studios ainsi que les partenaires tiers. Ce qui semble confirmer les rumeurs début août autour des gros deals commerciaux pour des jeux tiers en exclusivité temporaire et définitive sur la PlayStation 5.

Une fois que nous en avons fini avec toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5, ce qui en fait un véritable produit de nouvelle génération, c’est le contenu. Celui de la fenêtre de lancement et au-delà est incroyablement enthousiasmant. Je dirais qu’il s’agit du meilleur line-up que nous ayons jamais eu de l’histoire de PlayStation., entre nos équipes Worldwide Studios et nos partenaires de différents éditeurs à travers le monde. Nous avons révélé une partie du contenu, et naturellement il y en a davantage à venir. Mais la façon dont les développeurs peuvent interagir avec cette plateforme et créer de nouvelles expériences avec une propriété intellectuelle établie ou non, c’est c’est terriblement excitant.

Eric Lempel, directeur du service marketing de Sony Interactive Entertainment

Désormais, il ne reste plus qu’à patienter pour pouvoir découvrir ce fameux line-up ! Sony le dévoilera sans aucun doute au cours d’une prochaine prise de parole pour dévoiler d’autres jeux et donner plus de détails sur la PS5 et la PS5 Digital Edition comme la date de sortie et le prix des deux consoles.