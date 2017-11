La marque de champagne Mumm s’associe à Usain Bolt pour sa nouvelle campagne

La marque de Champagne Mumm a lancé sa nouvelle campagne « Celebrate your next victory » avec le sprinter jamaïcain Usain Bolt.

Le 2 novembre, la marque de champagne Mumm a de nouveau utilisé le pouvoir d’attraction de son célèbre ambassadeur, qui n’est autre que le champion olympique du sprint Usain Bolt. À cette occasion, une campagne publicitaire internationale, réalisée en collaboration avec Buzzman et durant laquelle le champion d’athlétisme tient le rôle principal, a été diffusée.

Bouge ton corps comme un champion

« Celebrate your next victory » est donc la phrase forte de la nouvelle campagne de la marque Mumm. Le nouveau film de la marque au ruban rouge met ainsi en scène l’athlète jamaïcain Usain Bolt en train de danser, accompagné de Yendi Philipps, l’ancienne dauphine de Miss Univers jamaïcaine. Ambassadeur de la marque depuis une année maintenant, le sprinter revient ainsi dans un spot publicitaire mettant en avant son optimisme.

La mise en scène est centrée autour de la star qui fait une entrée remarqué dans un boîte de nuit huppée avant d’occuper la piste de danse en exécutant une chorégraphie plein d’énergie. La vidéo se poursuit et le sportif se déshabille petit à petit au milieu des admirateurs, danseurs et de quelques bouteilles de champagne Mumm (subtilement) mises en avant pour finir sur une piste d’athlétisme en tenue de sport. L’occasion pour le fantasque champion de fêter sa victoire… avant même que la course ait eu lieu !

Oser, gagner et célébrer

Dans cette courte vidéo conçue par Luis Cervero, qui a déjà collaboré avec Pharell Williams ou Justice, Usain Bolt symbolise l’optimisme, l’entraînement et la persévérance. Réputé pour son exceptionnelle force mentale « qui lui permettait de gagner une course avant même qu’elle n’ait commencé » et ses nombreux succès glanés au cours de sa carrière, le sportif incarne donc l’état d’esprit positif de la marque et sa nouvelle signature : « Don’t win to celebrate. Celebrate to win ».

Ou quand la mission de l’homme le plus rapide du monde est d’attirer rapidement de nouveaux clients.