La montre connectée OnePlus arrivera en début d’année

Cette année, OnePlus a lancé le OnePlus Nord, le OnePlus Nord N10 et le OnePlus Nord N100, en plus de ses porte-étendards. Grâce à ces modèles plus abordables, OnePlus couvre maintenant tous les segments du marché. D’autre part, OnePlus propose déjà des écouteurs sans fil, concurrents des AirPods d’Apple.

Et bientôt, la marque proposera également des montres connectées à ses fans. Pour rappel, il y a quelques années, OnePlus avait déjà planifié de se lancer dans les montres connectées, avant de changer d’avis à la dernière minute.

Cette année, OnePlus a relancé ce projet. Il y a quelques semaines, celui-ci a publié un teaser sur les montres connectées. Et plus récemment, Pete Lau, le patron de OnePlus, a évoqué sa collaboration avec Google autour du système d’exploitation Wear OS.

« Wear OS a certainement de la place pour s’améliorer », a-t-il déclaré dans une interview. « Ce que nous essayons de faire, c’est de travailler avec Google pour essayer d’améliorer la connectivité entre l’écosystème Wear OS, Android TV et les smartphones Android afin de créer cette capacité pour une meilleure interopérabilité des appareils dans les écosystèmes. Cela a également été considéré de manière très positive du côté de Google, c’est donc la direction que nous essayons de développer, mais nous ne pouvons pas en dire plus à ce sujet pour le moment. »

Aujourd’hui, nous savons quand OnePlus va lancer sa première montre connectée. Sur Twitter, Pete Lau a en effet annoncé que le produit sera lancé début 2021. « Beaucoup d’entre vous ont dit que vous vouliez une montre et, comme vous l’avez peut-être entendu ce week-end, nous en fabriquons une, qui sortira au début de l’année prochaine. Les souhaits se réalisent », a-t-il écrit.

Many of you said you wanted a watch, and as you might have heard over the weekend—we're making one, to be released early next year. Wishes do come true.🎁 https://t.co/H1Fqv9srXj

— Pete Lau (@PeteLau) December 22, 2020