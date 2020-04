La NASA et SpaceX lancent le premier vol spatial privé habité depuis le sol américain

Accrochez vos ceintures ! Le lancement de la capsule conçue par la société SpaceX, décollera le 27 mai prochain depuis le très célèbre pas de lancement 39A du centre spatial Kennedy en Floride. Ce sera le premier vol habité américain depuis juillet 2011, date à laquelle l’agence spatiale américaine avait stoppé son programme de navettes spatiales, rendant ainsi les États-Unis dépendants de la technologie des Russes.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020