La NASA reçoit plus de 12 000 candidatures pour devenir astronaute

Le mois dernier nous apprenions que la NASA ouvrait son programme pour postuler au poste d’astronaute afin d’intégrer les rangs de la génération Artemis. Quatre semaines plus tard, l’agence spatiale américaine a reçu plus de 12 000 réponses de personnes motivées pour devenir astronautes.

Parmi ces nombreuses demandes, la NASA choisira les prochains astronautes qui participeront aux missions Artemis vers la Lune et au-delà. Jim Bridenstine a déclaré : « Nous sommes entrés dans une nouvelle ère audacieuse d’exploration spatiale avec le programme Artemis. Nous sommes ravis de voir tant d’américains incroyables postuler pour nous rejoindre. La prochaine classe d’astronautes de la génération Artemis nous aidera à explorer la Lune plus que jamais et nous mènera à la planète rouge. »

Portée par le #BeAnAstronaut sur les réseaux sociaux, cette campagne de candidature aura duré du 2 mars au 31 mars 2020. Ce n’est pas la première fois que la NASA lance un appel général à candidatures pour les futurs astronautes, et ce ne sera pas la dernière. Évidemment, les 12 000 candidatures ne seront pas retenues, surtout que les critères de cette année étaient très pointus.

En effet, il est tout d’abord nécessaire d’avoir la nationalité américaine, ainsi qu’être titulaire d’un master en science, technologie, ingénierie, ou encore mathématiques. Ou bien si vous ^tes médecins, ou titulaire d’un diplôme reconnu de pilote d’essai.

Au cours des 60 dernières années, la NASA n’a retenu que 350 candidatures pour les former afin de devenir astronaute. Au cours de cette formation, les candidats seront amenés à effectuer des sorties dans l’espace, de la robotique et des systèmes d’engins spatiaux. La NASA explique également que les élèves devront acquérir « des compétences de comportement expéditionnaire, telles que le leadership, le suivi et le travail d’équipe ».

Si vous avez raté votre chance pour cette année, la NASA rouvrira sûrement un programme similaire au cours des prochains mois.