La NEW Nintendo Switch pas avant 2020 selon Doug Bowser

La Nintendo Switch Pro en 2020 ?

Hier, Nintendo a officialisé sa nouvelle Switch Lite, un modèle 100% dédié au jeu nomade, et donc dénué de toute forme de connexion HDMI ou de joy-con détachable. Une console qui n’a aucunement pour objectif de remplacer la 3DS (selon Nintendo), et qui se veut un complément de la Nintendo Switch actuelle, davantage destinée à tous ceux qui voient la console hybride comme une console portable uniquement.

Une Nintendo Switch Lite plus légère, moins chère… qui devrait bientôt être suivie d’une version Premium. En effet, cela fait quelques mois déjà que des rumeurs enflent concernant la mise au point chez Nintendo d’une Switch Lite (désormais officielle donc), mais aussi d’une Switch plus puissante que le modèle actuel.

Une NEW Nintendo Switch (ou Nintendo Switch XL, voire Pro) qui ne sera toutefois pas disponible avant l’année prochaine. Dans le cadre d’une interview du président de Nintendo America, Doug Bowser (ça ne s’invente pas) accor, ce dernier a annoncé que « la Nintendo Switch Lite sera le seul hardware lancé en cette fin d’année« .

Selon certains, la gamme Nintendo Switch est vouée à connaitre de très nombreux déclinaisons dans les années à venir, un peu à la manière de la gamme 3DS. Cette dernière avait ainsi connu un modèle de base (la 3DS donc), suivie rapidement d’une version « Lite », la 2DS, avant que Nintendo ne propose une version plus puissante, la NEW 3DS. Cela sans compter les déclinaisons XL évidemment…

Une NEW Nintendo Switch de salon ?

Ainsi, si la Nintendo Switch Lite est uniquement dédié au jeu nomade, il se pourrait que la NEW Nintendo Switch soit pour sa part dédiée au jeu « de salon« . La machine devrait en effet proposer une évolution hardware, pour améliorer l’affichage à l’écran. Une console qui pourrait également disposer d’un nouvel écran (pourquoi pas OLED borderless et Full HD, soyons fous !), ainsi que de diverses options plus « premium ». On espère aussi que Nintendo profitera de l’occasion pour doper la mémoire interne de sa machine, et abandonner enfin les 32 (malheureux) Go proposés sur la Switch et la Switch Lite…

Reste à savoir maintenant comment sera baptisée cette Nintendo Switch à venir. Si Nintendo a repris l’appellation « Lite » pour sa Switch nomade, comme à l’époque de l’évolution de sa DS, il se pourrait que ce dernier opte pour « NEW Nintendo Switch », comme il l’avait fait avec sa gamme 3DS. Les paris sont lancés !