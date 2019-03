La nouvelle version de Microsoft Edge fuite sur la toile

Après avoir tenté d’imposer son navigateur Edge pendant des années, Microsoft décide de changer de stratégie. Afin de résoudre le problème de compatibilité que celui-ci a avec de nombreux sites web, la firme de Redmond décide de ne plus utiliser son moteur de navigateur EdgeHTML. Cette année, Microsoft lancera une nouvelle version de Edge qui n’utilisera plus EgdeHTML mais Chromium.

En utilisant la même technologie que Google Chrome pour son navigateur, Microsoft Edge sera plus optimisé pour la majorité des sites web (puisque les développeurs développent en priorité pour Chrome, le navigateur le plus utilisé).

De plus, Edge pourra également profiter des extensions développées pour Chrome.

Pour le moment, on ne sait pas quand Microsoft lancera la nouvelle version de Edge basée sur Chromium. Mais dans un premier temps, la firme de Redmond devrait tester celui-ci en preview.

Le logiciel fuite avant sa sortie

Ce week-end, comme le rapportent de nombreux médias, la nouvelle version de Microsoft Edge a fuité. Si des captures d’écran présumées nous avaient déjà permis d’avoir une idée ce nouveau navigateur, cette fois-ci, c’est un lien pour télécharger une version test qui est en balade sur la toile.

Microsoft's new Chromium Edge browser leaks for all – https://t.co/Fm76NzObg8 pic.twitter.com/DwxYNGinlZ — MSPoweruser (@mspoweruser) March 24, 2019

Comme nous avons pu le voir sur les précédentes fuites, la nouvelle version de Microsoft Edge a quelques similarités avec Google Chrome. Néanmoins, la firme de Redmond a ajouré plusieurs couches de personnalisation.

D’après notre confrère The Verge, en plus des extensions présentes sur une nouvelle boutique proposée par Microsoft, il sera également possible d’installer celles qui sont sur le Chrome Web Store, mais il faudra modifier un paramètre dans le navigateur.

Précédemment, nous avons évoqué une autre fuite qui donnait une idée de ce à quoi pourrait ressembler la boutique d’extension développée par Microsoft pour cette nouvelle version de son navigateur Edge.

Et pour rappel, la nouvelle version de Edge basée sur Chromium ne sera pas seulement disponible sur Windows 10, mais également sur les Mac.

(The Verge)