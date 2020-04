La nouvelle Volkswagen ID.3 aura la navigation en réalité augmentée (vidéo)

Volkswagen vient de publier de nouvelles vidéos mettant en exergue différentes fonctionnalités de l’ID.3, son modèle 100% électrique dont la sortie est prévue eu début de l’été (délai annoncé avant le coronablocus).

Dans ces démos, on peut notamment voir le système d’affichage tête haute (HUD) présent dans la version Max, la déclinaison qui se situe au sommet de la gamme ID.3 qui comporte trois niveaux. Cette fonctionnalité affiche sur le pare-brise en réalité augmentée superposée à la route un fléchage des directions indiquées par le système de navigation GPS de la voiture. L’affichage projette des repères visuels en temps réel qui aident le conducteur à se diriger vers la destination souhaitée sans quitter la route des yeux. Loin d’être un gadget, ce système, que nous avions déjà expérimenté dans les dernières générations de Mercedes, apporte un vrai plus dans la lisibilité de la navigation, et par conséquent dans le confort et la sécurité.

D’autre part, le clip vidéo met également en avant le système standard d’aide au maintien de la trajectoire et les systèmes optionnels de régulation adaptative de la vitesse.

Deux écrans sinon rien

Dans une deuxième vidéo, Volkswagen présente certaines des caractéristiques du cockpit et des commandes de la voiture. On peut y voir deux écrans, un grand écran central positionné en format paysage en haut du tableau de bord au-dessus de la console, et un autre, plus petit, faisant face au conducteur. Ce qui démontre encore une fois que le choix de Tesla de ne proposer qu’un écran dans les Model 3 et Model Y (et peut-être bientôt également dans les Model S et X et dans le Cybertruck), dont certains pensaient qu’il initierait une tendance chez les concurrents, n’est pas suivi par les autres constructeurs, qui proposent tous un écran face conducteur, même si celui-ci reste minimaliste et n’affiche que l’essentiel sans autres distractions (généralement la navigation et la vitesse). Dans l’ID.3, on peut voir que la plupart des commandes sont désormais gérées par l’écran tactile central et peuvent être activées soit par une simple pression du doigt, soit par des commandes vocales. Les commandes tactiles capacitives au volant facilitent le réglage des préférences du conducteur.

On peut supposer qu’elles feront également partie du SUV électrique ID.4 qui arrivera plus tard dans l’année et des futures voitures de Volkswagen basées sur le châssis de la voiture électrique MEB de la société.