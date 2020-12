La pandémie a démocratisé les jeux vidéo pour l’ensemble des générations

Cette tendance est désormais bien connue, la pandémie de covid-19 a renforcé l’industrie du jeu vidéo sur la durée. Ainsi, une récent rapport de la société spécialisée dans le recrutement TechNet, estime que le secteur va générer plus de 163,1 milliards de dollars (137,2 millions d’euros) en 2020, soit 11 milliards de plus qu’en 2019.

Cette progression est confirmée par une étude de NPD Group, une entreprise spécialisée dans les études de marché. Les experts ont effectué un sondage auprès de 5000 américains. Il illustre l’impressionnante dynamique du secteur puisque 79 % des répondants appartenant à toutes les classes d’âge affirment avoir joué au cours des six derniers mois. C’est une augmentation de six points si on se réfère à l’année 2019.

Le coronavirus ne fait que confirmer une tendance de fond

Dans l’ensemble, le temps total passé à jouer des Américains a également augmenté de 26 %, ce qui marque là encore une vraie tendance. D’ailleurs, ces derniers consacrent de l’argent à ce loisir et les dépenses sont en hausse de 33 %.

L’autre élément marquant de ce rapport est l’explosion des jeux vidéo chez les joueurs plus âgés. 59 % des 45-54 ans affirment avoir passé plus de temps à jouer, tandis que 76 % d’entre eux ont également dépensé plus d’argent. La donne est la même pour les 55-64 ans et 48 % des répondants de cette tranche d’âge ont davantage joué cette année. 73 % ont par ailleurs dépensé plus.

En y regardant de plus près, on peut voir que le coronavirus n’a fait qu’amplifier une tendance de fond. Un sondage publié en début d’année révélait justement que, depuis 2016, onze millions d’Américains de plus de 50 ans ont rejoint les rangs des joueurs réguliers. Ils étaient 40 millions il y a quatre ans et sont désormais 51 millions.

C’est pour eux un moyen de rester actif mentalement et de passer du temps avec leurs petits-enfants. L’occasion aussi, comme pour les autres gamers, de lutter contre le stress et de créer du lien social avec des membres extra-familiaux.