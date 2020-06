La pandémie serait en train de doper les ventes d’iPad

Presque aucune industrie n’est épargnée par la pandémie. Il y a encore quelques jours, nous relayions une prévision de Gartner selon laquelle les expéditions d’appareils électroniques (les ventes de téléphones, de tablettes et d’ordinateurs) devraient baisser de 13,6 % en 2020 par rapport à 2019. La situation pourrait cependant être meilleure pour l’iPad d’Apple, à en croire un article de 9to5Mac qui relaie le site businesskorea.co.kr.

D’après ces médias, Apple aurait récemment demandé à la société LG Display de fournir rapidement des panneaux LCD pour l’iPad. Et ce fournisseur devrait commencer fournir ces panneaux dès ce mois de juin, en faisant tourner les lignes de production à plein régime.

Pourquoi ?

D’après BusinessKorea, si précédemment, Apple avait réduit ses commandes afin d’anticiper une baisse de la demande, aujourd’hui, la firme augmenterait ses commandes suite à une forte hausse de la demande pour les iPad en Asie. Cette forte hausse de la demande serait attribuée au télétravail et à l’enseignement à distance. Et visiblement, la firme de Cupertino ne s’y attendait pas.

Mais bien entendu, ces informations ne sont pas officielles et doivent donc être considérées avec une extrême prudence. Ce qui est clair, c’est que jusqu’à présent, la firme de Cupertino a su mitiger l’impact de la crise du COVID-19, malgré le fait que ses ventes d’iPhone ont baissé à cause de la pandémie.

Il y a un mois, la firme de Cupertino a présenté ses résultats pour le premier trimestre 2020. Et si les revenus générés par les ventes d’iPhone étaient en baisse, ceux des services et de la catégorie wearable ont été en hausse. Tim Cook est d’ailleurs fier de la façon dont Apple a géré cette crise durant les trois premiers mois de l’année. « Ce n’est peut-être pas le trimestre qu’on aurait dû avoir sans la pandémie, mais je ne pense pas pouvoir me souvenir d’un trimestre où j’ai été plus fier de ce que nous faisons ou de la façon dont nous le faisons », a-t-il déclaré.

Sinon, pour rappel, au mois de mars, Apple a dévoilé les nouveaux iPad Pro de 2020. Parmi les améliorations par rapport aux générations précédentes, il y a la nouvelle puce A12Z, la présence de deux caméras sur le dos, ainsi que d’un scanner 3D LiDAR qui permet aux applications ne réalité augmentée d’avoir plus de précision.