La PlayStation 5, quatre fois plus puissante que la PS4 ?

La PS5 avec 4 fois plus de puissance ?

En amont du dernier E3 2019, Sony avait officialisé quelques détails concernant sa future console, qui n’est pas encore baptisée PlayStation 5. On sait déjà que la machine embarquera un processeur AMD Ryzen 8-core de troisième génération, avec une variante du GPU Radeon Navi, supportant le Ray-Tracing. Elle sera également équipée d’un support de stockage de type SSD, ce qui permettra là aussi d’améliorer grandement les temps de chargement.

Bref, une PS5 qui s’annonce évidemment surpuissante, et qui pourrait arriver sous nos Smart TV d’ici la fin de l’année 2020, voire début 2021. En attendant, c’est un certain APISAK sur Twitter qui a dévoilé les résultats d’un récent benchmark, mettant face à face l’actuelle PS4 (non Pro), et la future console de Sony. Selon ce fameux test de performances, si la console actuelle plafonne à 5000, la future génération de PlayStation afficherait un score supérieur à 20 000. Une PS5 qui serait ainsi (plus de) 4 fois plus puissante que la PS4.

PS5 / Xbox Scarlett : même combat ?

Impossible de connaitre davantage de détails concernant la nature même du benchmark, même si certains évoquent 3DMark Fire Strike. Difficile également de savoir si c’est bien la PS5 qui a été testée, ou simplement un kit de développement, qui ne présentera pas les mêmes caractéristiques que la console à venir. Console ou kit de développement, il s’agit d’une version très précoce de qui sera la future PS5, et rien n’indique que le modèle final affichera le même score dans ce même test de performances.

Rappelons que du côté de chez Microsoft, on a évidemment tenu à réagir aux différentes annonces de Sony, en confirmant le développement de la future Xbox, répondant au nom de « Project Scarlett« . Une machine dont quelques bribes d’informations ont été dévoilées à la toute fin de la conférence E3 du géant américain. Une nouvelle Xbox qui devrait entrer en concurrence directe avec la future PS5, les deux machines étant censées arriver en même temps en boutiques.

A moins que Google Stadia ne se soit accaparé toutes les faveurs des joueurs d’ici là…