La popularité d’Apple News+ est décevante, selon ses éditeurs

Où en es-tu, Apple News+ ? L’autre service lancé par Apple cette année ne possède pas la même couverture médiatique qu’Apple TV+, ou encore qu’Apple Card et Apple Arcade. Il faut dire que le kiosque de presse sur abonnement de la marque à la pomme ne serait pas très en forme. Sa croissance des premières heures, où pas moins de 200 000 personnes auraient souscrit à l’offre, ferait partie du passé. Aujourd’hui, la plateforme peinerait à conquérir des clients, au grand dam des éditeurs.

Apple News+ déçoit les éditeurs pour plusieurs raisons

Pour en distinguer le niveau de popularité d’Apple News+, inutile de se tourner vers le service de communication d’Apple : la marque ne donne aucun chiffre, et reste dans le silence. Mais ces dernières heures, nos confrères de CNBC ont pu s’entretenir avec plusieurs éditeurs ayant participé au projet de kiosque d’Apple. Selon leurs retours, le manque à gagner serait important.

Car finalement, leurs intégrations à Apple News+ ne leur ont pas permis d’augmenter considérablement leur nombre de lecteurs, et donc leurs revenus. Selon un titre de presse cité dans l’article de CNBC, la rédaction gagnerait entre 20 000 à 30 000 $ de plus par mois. Un résultat inférieur à leurs attentes, du fait d’un manque d’inscriptions au service payant d’Apple, mais pas que.

Le manque à gagner des médias ne concernerait pas uniquement l’insuffisance du nombre de souscriptions. Sur chaque abonnement, à 9,99 euros par mois, Apple récupère une part de 50 %, et cela serait jugé trop important. La seconde moitié est divisée entre les éditeurs, selon les statistiques de nombre de lectures et du temps passé sur chacun des sites. À l’heure actuelle, ils sont plus de 300 titres à se partager cet argent, de quoi faire comprendre la frustration des différents titres de presse.

Vers une fusion des services chez Apple ?

Mais les choses pourraient changer. Cette mauvaise nouvelle au sujet d’Apple News+ arrive en même temps qu’une rumeur, loin d’être inintéressante, commence à prendre de l’importance sur la toile. Pour booster son écosystème, certaines personnes proche de l’entreprise pense qu’une offre spéciale serait en phase d’être lancée. Il s’agirait d’un abonnement permettant aux clients de pouvoir accéder à l’ensemble des nouveaux services de la marque à la pomme. Si l’information se confirme, nous pourrions nous attendre à découvrir cette formule dès l’année prochaine, en 2020.

L’initiative serait un parfait moyen à Apple News+ de récupérer des lecteurs. Si Apple TV+ (le nouveau concurrent de Netflix) réussi bien son coup, il pourrait faire partie de ces nouveaux services à ramener un bon nombre d’utilisateurs vers les autres plateformes de la firme de Cupertino. Réponse l’année prochaine, en attendant de savoir si Apple communiquera les chiffres d’abonnement à son kiosque en ligne.