La présentation des Galaxy Fold 2 et Galaxy Note 20 fixée à début août ?

Alors que les prochains smartphones de Samsung font l’objet de plusieurs rumeurs depuis quelques mois déjà, leur date de sortie serait enfin connue. Toutefois, elle est encore à prendre avec des pincettes, car il ne s’agit pas d’une information officielle.

L’événement en ligne Samsung Unpacked pourrait avoir lieu le 5 août —c’est en tout cas ce qu’affirme un nouveau rapport du Korea Herald. D’autres médias évoquent cette même date depuis quelques jours, précisant qu’il s’agira évidemment d’une keynote en ligne uniquement, à cause de la situation sanitaire. Lors de cette présentation, le constructeur chinois devrait lever le voile sur au moins quatre nouveaux produits.

Quelles rumeurs sur les nouveaux smartphones Samsung ?

Il s’agira de présenter la gamme Galaxy Note 20 composée de deux nouveaux modèles, les Galaxy Note 20 et Note 20 Plus, sans que celle-ci ne profite d’un modèle Note 20 Ultra. Ce devrait aussi être l’occasion de découvrir le Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip 5G, deux nouveaux smartphones pliables qui se présentent comme des évolutions de leurs prédécesseurs. Samsung pourrait aussi dévoiler la montre connectée Galaxy Watch 3.

Pour ce qui est du Galaxy Fold 2, des rumeurs évoquent un écran principal de 7,7 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il se doterait aussi d’un SoC Snapdragon 865 et d’un capteur principal de 108 Mpx, là où la batterie serait plus conséquente que celle du premier modèle.

De précédentes informations indiquaient que le smartphone pliable se doterait d’un S-Pen, mais il semblerait que cet élément ne soit plus au programme. En effet, l’écran de ce modèle devrait être amélioré, sauf qu’il serait encore assez fragile pour pouvoir résister aux rayures. C’est donc le successeur du Galaxy Fold 2 qui devrait être équipé d’un stylet —grâce à un partenariat entre la marque coréenne et Corning, une société de fabrication de verre. Côté prix, on estime qu’il coûtera 100 euros de moins que le premier modèle pliable de Samsung, soit environ 1 880 dollars.

Pour ce qui est des Samsung Galaxy Note 20, ils font également l’objet de quelques rumeurs, dont une qui indique qu’il y aura bel et bien deux modèles seulement au lieu de trois. Le Note 20 devrait profiter d’un écran totalement plat de 6,7 pouces pour un processeur Exynos 992 (ou Snapdragon 865 sur certains marchés) et une batterie de 4 300 mAh. Il aurait aussi droit à un triple module photo.