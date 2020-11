La PS5 ne sera pas compatible avec tous les jeux Assassin’s Creed (de la PS4)

Fraîchement débarquée à la rédaction de Presse-citron, la toute nouvelle PS5 prépare évidemment son lancement en boutiques, malgré une situation très compliquée à cause de la pandémie de coronavirus… La console de Sony passe actuellement entre nos mains expertes, et nous proposerons prochainement le test de la PS5, ainsi que de nombreux articles associés.

Quelques jeux Assassin’s Creed incompatibles avec la PS5

En attendant, c’est le géant français Ubisoft qui a pris la parole tout récemment, pour expliquer son nouveau service Ubisoft Connect. « Conçu pour la nouvelle génération de jeux et au-delà, Ubisoft Connect démontre l’engagement d’Ubisoft pour faire des fonctionnalités cross-plateformes un standard à l’avenir. Cela inclut la cross-progression sur toutes les plateformes pour des jeux tels qu’Assassin’s Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, et Riders Republic » explique le groupe.

Ubisoft a également tenu à confirmer que la majorité des jeux de son catalogue sera rétrocompatible sur les consoles next-gen à venir, à savoir les nouvelles Xbox Series X et Series S, et la PS5. Evidemment, cela sous-entend que certains jeux ne seront pas compatibles, mais plutôt que de faire durer un insoutenable (et inutile) suspense, Ubisoft a d’ores et déjà dressé la liste des jeux qui ne seront pas jouables sur la PS5 de Sony.

Il s’agit de Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Chronicles India, Assassin’s Creed Chronicles China, Assassin’s Creed Chronicles Russia, mais aussi de Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within, Space Junkies, et enfin du jeu Risk.

En ce qui concerne l’actualité Ubisoft, outre le tout récent Watch Dogs Legions, le groupe français prépare activement la sortie d’un autre titre très attendu pour cette fin d’année 2020, à savoir Assassin’s Creed Valhalla, un nouvel opus qui sera disponible le 10 novembre prochain sur toutes les plateformes, et le 19 novembre sur PlayStation 5.